Стивен Сигал оштрафован на $314 000 за рекламу криптовалюты
Стивен Сигал заплатит $314 000 для урегулирования обвинений в незаконной рекламе криптовалюты, сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). В 2018 г. актер в соцсетях призывал людей «не упустить возможность» поучаствовать в первичном размещении криптовалюты (ICO) Bitcoiin2Gen. Но при этом он утаил, что ему пообещали заплатить за эту рекламу $250 000 деньгами и еще $750 000 в виде токенов Bitcoiin2Gen. Кроме того, в феврале 2018 г. на сайте криптовалюты появился пресс-релиз о том, что «мастер дзен Стивен Сигал стал послом бренда Bitcoiin2Gen».
SEC приравняла размещение токенов к традиционным публичным размещениям акций (IPO) в 2017 г. Это означает, что в отношении ICO в США действуют те же законы. «Знаменитостям нельзя использовать свое влияние в социальных сетях для рекламы активов, не сообщив должным образом о своем вознаграждении», – отметила Кристина Литтман, отвечающая в SEC за борьбу с киберпреступлениями. Также Сигалу нельзя будет в течение трех лет рекламировать какие-либо активы и ценные бумаги.
Это уже не первый случай, когда SEC штрафует знаменитостей за рекламу криптовалют. В 2018 г. регулятор наказал за это чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего и рэпера DJ Khaled.
Сигал, ставший известным благодаря главным ролям в боевиках «Над законом», «В осаде» и др., в 2016 г. получил гражданство России и Сербии.