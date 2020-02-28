Стивен Сигал оштрафован на $314 000 за рекламу криптовалюты

Стивен Сигал заплатит $314 000 для урегулирования обвинений в незаконной рекламе криптовалюты, сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). В 2018 г. актер в соцсетях призывал людей «не упустить возможность» поучаствовать в первичном размещении криптовалюты (ICO) Bitcoiin2Gen. Но при этом он утаил, что ему пообещали заплатить за эту рекламу $250 000 деньгами и еще $750 000 в виде токенов Bitcoiin2Gen. Кроме того, в феврале 2018 г. на сайте криптовалюты появился пресс-релиз о том, что «мастер дзен Стивен Сигал стал послом бренда Bitcoiin2Gen».