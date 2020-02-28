Индексы Мосбиржи завершили неделю сильным падением

На новостях о распространении коронавируса на российском рынке усилились распродажи. Цена нефти Brent в пятницу опускалась ниже $49 впервые с июля 2017 г. , но к вечеру котировки скорректировались до $50,4 за баррель. Главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова указывала на опасение инвесторов, что эпидемия коронавируса, распространяющаяся за пределами Китая, перерастет в глобальную пандемию.