Индексы Мосбиржи завершили неделю сильным падением
Российский фондовый рынок завершил неделю сильным падением. В пятницу, 28 февраля, индекс Мосбиржи снизился на 130,76 пункта (п.), или на 4,48%, до 2785,08 п. В то же время значение «долларового» индекса РТС снизилось сразу на 6,24% до 1299,69 п. (-86,51 п.).
Доллар к закрытию торгов вырос на 1,86% до 67,24 руб., евро подорожал на 1,96% до 73,96 руб. Сильнее всего в пятницу дешевели бумаги «ИнтерРАО» (-9,61%), «Ленты» (-8,24%), Polymetal (-7,35%), «Аэрофлота» (-7,28%) и «Системы» (-7,1%).
На новостях о распространении коронавируса на российском рынке усилились распродажи. Цена нефти Brent в пятницу опускалась ниже $49 впервые с июля 2017 г. , но к вечеру котировки скорректировались до $50,4 за баррель. Главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова указывала на опасение инвесторов, что эпидемия коронавируса, распространяющаяся за пределами Китая, перерастет в глобальную пандемию.