Инженер Левандовски объявил о банкротстве из-за выплаты Google в $179 млн
Сооснователь стартапа Ottomotto, бывший инженер Waymo холдинга Alphabet (материнская компания Google) Энтони Левандовски подал заявление о защите о банкротстве. Он сделал это после того, как окружной суд Сан-Франциско в среду подтвердил решение о выплате Google $179 млн за недобросовестную конкуренцию в создании беспилотных грузовиков. Об этом сообщает агентство Reuters.
Левандовски был одним из ключевых разработчиков проекта Google по созданию беспилотных автомобилей. В конце января 2016 г. он покинул компанию ради запуска в Кремниевой долине собственного стартапа Ottomotto. Uber в августе того же года приобрел стартап Левандовски за $680 млн. Левандовски возглавил проект по созданию самоуправляемой машины в Uber, но из-за скандала был уволен 30 мая 2017 г.
В феврале 2017 г., Google заявила, что перед своим увольнением инженер украл разработки компании (около 14 000 конфиденциальных файлов), на базе которых впоследствии создал собственную систему управления Otto. Cистема Otto, которую разрабатывала Ottomotto, позволяла 18-колесным грузовикам передвигаться по высокоскоростным магистралям без помощи водителя. В начале 2018 г. две компании достигли внесудебного соглашения: Uber выплатил в пользу Waymo $245 млн.
Арбитражный суд в декабре 2019 г. вынес решение, что Левандовски и его коллега Лиор Рон нарушили свои юридические обязательства перед компанией, в которой работали, создав ее конкурента переманив в нее сотрудников Google. Рон, который продолжает работать в Uber, в январе 2020 г. согласно решения суда выплатил $9,7 млн в пользу пострадавшей стороны. Это агентству подтвердили в Waymo, уточнив, что оплату произвел Uber.