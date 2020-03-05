Инженер Левандовски объявил о банкротстве из-за выплаты Google в $179 млн

Арбитражный суд в декабре 2019 г. вынес решение, что Левандовски и его коллега Лиор Рон нарушили свои юридические обязательства перед компанией, в которой работали, создав ее конкурента переманив в нее сотрудников Google. Рон, который продолжает работать в Uber, в январе 2020 г. согласно решения суда выплатил $9,7 млн в пользу пострадавшей стороны. Это агентству подтвердили в Waymo, уточнив, что оплату произвел Uber.