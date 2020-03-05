Суд арестовал активы шести экс-руководителей Пробизнесбанка на 62 млрд рублей

В августе 2015 г. Пробизнесбанк лишился лицензии, в октябре в банке началась процедура банкротства, конкурсным управляющим стало АСВ. В 2017 г. СКР возбудил дело против экс-руководства банка о хищении более 25 млрд руб. Следователи считают, что бывший президент банка Сергей Леонтьев вместе с Железняком создали преступную группу для хищения денег.