Суд арестовал активы шести экс-руководителей Пробизнесбанка на 62 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество шести бывших руководителей Пробизнесбанка на сумму более 62 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Заявление рассматривалось в рамках требования АСВ взыскать с бенефициаров и бывших топ-менеджеров банка более 68,5 млрд руб. Рассмотрение иска отложено на 2 апреля.
Арест наложен, в частности, на активы бывшего предправления и совладельца банка Александра Железняка, экс-предправления Дмитрия Дыльнова, бывшего члена правления Александра Ломова, вице-президента Вячеслава Казанцева. Имущество бывшего вице-президента банка Эльдара Бикмаева и заместителей руководителя департамента Надира Арифулина и Натальи Журкиной суд арестовывать не стал.
В августе 2015 г. Пробизнесбанк лишился лицензии, в октябре в банке началась процедура банкротства, конкурсным управляющим стало АСВ. В 2017 г. СКР возбудил дело против экс-руководства банка о хищении более 25 млрд руб. Следователи считают, что бывший президент банка Сергей Леонтьев вместе с Железняком создали преступную группу для хищения денег.