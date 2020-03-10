Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп. до 71,02 руб. Евро в это время стоил 80,57 руб. Максимальное значение курса рубля с открытия торгов – 72,9 руб., евро – 85,0.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 4,22% до 2606,12 пункта. Индекс РТС упал на 8,51% и составил 1150,4 пункта.
Утром 10 марта торги на Мосбирже начались с обвала рубля. Курс евро подскочил до 81,8 руб., а доллара – до 72,13. Падение рубля и индексов произошло после провала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. 6 марта страны – экспортеры нефти не смогли договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией.