Падение цен на нефть началось в пятницу, после того, как Россия и страны ОПЕК не договорились о продлении сделки с 1 апреля. В понедельник цена барреля нефти Brent снижалась до $31,27, темпы падения цен достигали 30% по отношению к предыдущему дню. К 9.21 мск, по данным ICE, стоимость барреля Brent с поставкой в июне составила $37,5.