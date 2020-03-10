ЦБ объявил о новых мерах поддержки рубля и финансового рынка
Центробанк со вторника 10 марта начнет «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила, сообщил регулятор. Эти операции будут проходить до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, указывает ЦБ.
По мнению регулятора, нынешний уровень ликвидности банковского сектора достаточный для устойчивости российской финансовой системы. Однако ЦБ объявил о дополнительных мерах поддержки финансового рынка, принимая во внимание колебания курсов и цен финансовых активов, случившиеся накануне. Регулятор проведет во вторник 10 марта аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд рублей и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.
Падение цен на нефть началось в пятницу, после того, как Россия и страны ОПЕК не договорились о продлении сделки с 1 апреля. В понедельник цена барреля нефти Brent снижалась до $31,27, темпы падения цен достигали 30% по отношению к предыдущему дню. К 9.21 мск, по данным ICE, стоимость барреля Brent с поставкой в июне составила $37,5.