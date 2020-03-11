Биржевой курс доллара превысил отметку в 72 рубля
Российский рубль в ходе торгов на Московской бирже усилил падение к доллару и евро. Вечером 11 марта доллар вновь превысил отметку 72 руб. По данным на 17.43 мск, за доллар давали 72,01 руб., что на 61 коп. выше уровня закрытия вторника. Евро – 81,52 руб. (на 1,02 руб. больше). Индекс Мосбиржи снизился на 0,14%, РТС – на 0,52%.
Цены на нефть возобновили снижение. Cтоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.05 мск составила $36,23 за баррель, что на 2,7% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже опустились к этому времени на 2,99% до $33,34 за баррель.
10 марта торги на Московской бирже открылись падением. Это произошло из-за провала сделки ОПЕК+ об уменьшении добычи нефти. Переговоры стран-экспортеров 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. Сделка перестанет действовать с 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате нефть Brent в понедельник подешевела на 30% еще на открытии. К концу дня котировки скорректировались до $34,36 (-24%).