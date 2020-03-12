ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

Зампреда правления ЦБ Ксения Юдаева в эфире телеканала «Россия 24» говорила, что сейчас на российском рынке «откровенно слабых банков» нет. Принятые регулятором меры, по ее словам, нужны чтобы дать «больший комфорт» рынку и «дополнительную гибкость» фининститутам. Согласно анализу ЦБ, российская финансовая система в текущей ситуации будет устойчива, добавила она. О том, что у правительства и ЦБ хватает ресурсов, чтобы сохранить устойчивость экономики, ранее заявил президент России Владимир Путин во время встречи с инвесторами. По его мнению, «есть все шансы, чтобы все ключевые отрасли производства вышли из этой ситуации окрепшими».