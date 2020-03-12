ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей
Из-за обвала нефтяных котировок и рубля Центробанк 10 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на внутреннем рынке на 3,61 млрд руб., следует из данных регулятора.
Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран-экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. Курс доллара в тот день подскочил до 75 руб. Евро — до 85 руб. Решение о возобновлении операции регулятор примет с учетом ситуации на финансовых рынках в марте, сообщали в ЦБ.
10 марта торги на Московской бирже открылись падением. Перед началом торгов ЦБ объявил о мерах поддержки рубля и финансового рынка. ЦБ провел аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличил лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд. Спрос на операции репо, по его данным, составил 592,4 млрд руб.
Зампреда правления ЦБ Ксения Юдаева в эфире телеканала «Россия 24» говорила, что сейчас на российском рынке «откровенно слабых банков» нет. Принятые регулятором меры, по ее словам, нужны чтобы дать «больший комфорт» рынку и «дополнительную гибкость» фининститутам. Согласно анализу ЦБ, российская финансовая система в текущей ситуации будет устойчива, добавила она. О том, что у правительства и ЦБ хватает ресурсов, чтобы сохранить устойчивость экономики, ранее заявил президент России Владимир Путин во время встречи с инвесторами. По его мнению, «есть все шансы, чтобы все ключевые отрасли производства вышли из этой ситуации окрепшими».