Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рубль стал второй в мире по волатильности к американскому доллару валютой, пишет РБК со ссылкой на данные Bloomberg. Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
17 марта рубль находился на третьей строчке ренкинга, а 6 марта (до провала переговоров ОПЕК+) занимал четвертое место. В конце прошлого года рубль считался шестой самой волатильной валютой мира.
18 марта рубль сильно ослабел по отношению к доллару. Курс доллара подорожал на Московской бирже на 5 руб. и вечером превысил 80 руб./$ – впервые с февраля 2016 г. Вечером доллар продолжил рост и достиг потолка 80,87 руб./$. Евро при этом достигал 88 руб. и в итоге вырос за день на 4,6 руб. до 87,52 руб.