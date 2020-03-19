Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

18 марта рубль сильно ослабел по отношению к доллару. Курс доллара подорожал на Московской бирже на 5 руб. и вечером превысил 80 руб./$ – впервые с февраля 2016 г. Вечером доллар продолжил рост и достиг потолка 80,87 руб./$. Евро при этом достигал 88 руб. и в итоге вырос за день на 4,6 руб. до 87,52 руб.