Верховный суд рассмотрит иск к ЦБ из-за критериев манипулирования рынком

В августе 2019 г. Кировский районный суд Казани вынес обвинительный приговор Люлинскому по статье о манипулировании рынком в особо крупном размере. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно и запретили заниматься торговлей ценными бумагами в течение трех лет. Суд установил, что Люлинский в 2011–2016 гг. манипулировал ценными бумагами 31 эмитента, заработав на этом более 77 млн руб. Банку «Ак барс» был нанесен ущерб, по оценке Следственного комитета, более чем на 76 млн руб. Этот приговор стал первым в России по статье о манипулировании рынком.