Верховный суд рассмотрит иск к ЦБ из-за критериев манипулирования рынком
Верховный суд рассматривает административный иск к Центробанку от бывшего трейдера банка «Ак барс» Артема Люлинского, осужденного по статье о манипулировании рынком в особо крупном размере, свидетельствует картотека дел суда. Иск был принят к производству 25 февраля, заседание назначено на 21 апреля. Истец требует признать недействительными правила определения признаков манипулирования рынком акций, утвержденные в 2011 г. приказами Федеральной службы по финансовым рынкам, правопреемником которой стал ЦБ. К разбирательству также привлечен Минюст в качестве третьего лица, рассказал он «Интерфаксу».
Люлинский утверждает, что формально методики определения признаков манипулирования рынком акций носят рекомендательный характер, но у организаторов торгов нет альтернативных способов расчета существенных отклонений в ходе торгов, и они фактически обязаны руководствоваться рекомендациями, которые приняла еще Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР, была ликвидирована в 2013 г. с передаче функций в ЦБ). Речь идет о четырех сборниках рекомендаций, в том числе о критериях существенного отклонения цены ценных бумаг и спроса/предложения на них.
Эти методические рекомендации не могут использоваться при уголовном преследовании, так как они ни по форме, ни по содержанию не соответствуют требованиям законодательства к актам такого рода, говорится в исковом заявлении Люлинского. Кроме того, с помощью этих методик нельзя рассчитать излишний доход трейдера по статье Уголовного кодекса о манипулировании рынком.
Еще одна претензия Люлинского – секретность коэффициента для расчета существенных отклонений, который устанавливают биржи по согласованию с ЦБ. Получается, что трейдер не знает, нарушает ли он правила торгов, указывает истец. О нарушении трейдер узнает по факту возбуждения уголовного или административного дела.
В августе 2019 г. Кировский районный суд Казани вынес обвинительный приговор Люлинскому по статье о манипулировании рынком в особо крупном размере. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно и запретили заниматься торговлей ценными бумагами в течение трех лет. Суд установил, что Люлинский в 2011–2016 гг. манипулировал ценными бумагами 31 эмитента, заработав на этом более 77 млн руб. Банку «Ак барс» был нанесен ущерб, по оценке Следственного комитета, более чем на 76 млн руб. Этот приговор стал первым в России по статье о манипулировании рынком.