ЦБ: Сбербанк полностью подключится к Системе быстрых платежей в июне

СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона, ее оператор – Центробанк. К1 октября этого годав СБП должны участвовать все банки с универсальной лицензией, а системно значимые, к которым относится Сбербанк, должны были подключиться до 1 октября 2019 г. Сбербанк был единственным, кто этого не сделал в срок. В ходе пресс-конференции 3 апреля Набиуллина сообщила, что Сбербанк получил несколько штрафов, но сколько всего заплатил госбанк, она не сказала. ЦБ в случае неисполнения предписания в срок может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, таким образом, размер одного штрафа для Сбербанка мог составить 10 млн руб.