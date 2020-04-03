Минфин продал валюту на 1,5 трлн рублей для покупки акций Сбербанка у ЦБ
Министерство финансов в марте продало валюту почти на 1,5 трлн руб. в целях приобретения у Центробанка акций Сбербанка, сообщается на сайте ведомства. Конвертированы были средства из фонда национального благосостояния (ФНБ) – $8,7 млрд, 7,9 млрд евро и 1,6 млрд фунтов стерлингов.
Минфин 19 марта сообщил, что объем средств в ФНБ достиг рекордных 12,2 трлн руб. после того, как в фонд были зачислены дополнительные нефтегазовые доходы за 2019 г. В тот же день ведомство начало продавать иностранную валюту из фонда для покупки контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
О том, что правительство выкупит у ЦБ акции Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) за счет ФНБ, было объявлено в феврале этого года. Сумма сделки исходя из средневзвешенной за полгода цены оценивалась более чем в 2,5 трлн руб.