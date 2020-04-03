Минфин продал валюту на 1,5 трлн рублей для покупки акций Сбербанка у ЦБ

Минфин 19 марта сообщил, что объем средств в ФНБ достиг рекордных 12,2 трлн руб. после того, как в фонд были зачислены дополнительные нефтегазовые доходы за 2019 г. В тот же день ведомство начало продавать иностранную валюту из фонда для покупки контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.