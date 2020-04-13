ВЭБ взыскал с Украины судебные расходы по делу Проминвестбанка
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма взыскал с Украины расходы, связанные с делом о продаже Проминвестбанка – «дочки» госкорпорации ВЭБ.РФ, сказал ее представитель. Арбитраж постановил компенсировать собственные юридические расходы ВЭБа, а также долю в авансе на рассмотрение дела, которую госкорпорация заплатила за Украину. Сумму расходов, взысканных с Украины, представитель ВЭБа не раскрыл.
Проминвестбанк с 2015 г. находится под санкциями США. С 2017 г. Украина также наложила на него санкции, в сентябре 2018 г. акции банка арестовал Киевский суд. В 2019 г. Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка, в августе прошлого года аналогичное решение принял международный арбитраж в Стокгольме.
5 марта ВЭБ.РФ сообщил, что власти Украины продали акции Проминвестбанка неизвестному покупателю за 268,7 млн гривен ($10,8 млн). На следующий день Национальный банк Украины заявил, что сделку с ним не согласовывали – при этом по закону Украины регулятор должен дать согласие на покупку более 10%-ной доли в банке. ВЭБ.РФ сообщил, что оспорит продажу в судебных инстанциях в России, на Украине и в международном арбитраже. Госкорпорация уже обратилась в арбитраж в Стокгольме по поводу прямой экспроприации акций Проминвестбанка, заявил «Ведомостям» старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.