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ВЭБ взыскал с Украины судебные расходы по делу Проминвестбанка

Ведомости

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма взыскал с Украины расходы, связанные с делом о продаже Проминвестбанка – «дочки» госкорпорации ВЭБ.РФ, сказал ее представитель. Арбитраж постановил компенсировать собственные юридические расходы ВЭБа, а также долю в авансе на рассмотрение дела, которую госкорпорация заплатила за Украину. Сумму расходов, взысканных с Украины, представитель ВЭБа не раскрыл.

Проминвестбанк с 2015 г. находится под санкциями США. С 2017 г. Украина также наложила на него санкции, в сентябре 2018 г. акции банка арестовал Киевский суд. В 2019 г. Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка, в августе прошлого года аналогичное решение принял международный арбитраж в Стокгольме.

Для того чтобы арбитраж рассмотрел дело, ВЭБ.РФ и Украина должны были в равных долях заплатить аванс на покрытие арбитражных расходов. ВЭБ заплатил его как за себя, так и за Украину, так как вторая сторона отказалась выполнять свои обязательства, отмечает представитель ВЭБа.

5 марта ВЭБ.РФ сообщил, что власти Украины продали акции Проминвестбанка неизвестному покупателю за 268,7 млн гривен ($10,8 млн). На следующий день Национальный банк Украины заявил, что сделку с ним не согласовывали – при этом по закону Украины регулятор должен дать согласие на покупку более 10%-ной доли в банке. ВЭБ.РФ сообщил, что оспорит продажу в судебных инстанциях в России, на Украине и в международном арбитраже. Госкорпорация уже обратилась в арбитраж в Стокгольме по поводу прямой экспроприации акций Проминвестбанка, заявил «Ведомостям» старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных