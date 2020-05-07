Сбербанк реструктурировал кредиты крупному бизнесу на 950 млрд рублей
По его словам, Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов от 107 крупнейших клиентов, из них 45 компаний получили одобрение, а 20 уже реструктурировали кредиты. Спрос на реструктуризацию кредитов в последние недели оставался на прежнем уровне, отметил Попов.
По программе кредитных каникул для бизнеса Сбербанк получил свыше 80 000 заявок, из них было около 57 000 удовлетворено, но пока реструктурированы кредиты по 46 000 договоров на 92 млрд руб., сказал Попов. По госпрограмме на выдачу кредитов на зарплаты под 0% Сбербанк получил заявки на сумму более 35 млрд руб., из них одобрено 16,4 млрд руб. кредитов, выдано – более 8 млрд руб. «Благодаря этому финансированию зарплата была выплачена примерно 300 000 человек», – пояснил Попов.
Ранее Сбербанк начал принимать заявки от юрлиц и ИП на нулевые кредиты для выплат зарплат. Ставка по кредиту в первом полугодии составляет 0% годовых, после – 4% годовых. Льготный кредит можно оформить на срок до года. Его сумма рассчитывается с учетом числа официально трудоустроенных сотрудников. Кредит предоставляется по госпрограммы кредитования бизнеса, пострадавшего из-за распространения COVID-19.