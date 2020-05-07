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Сбербанк реструктурировал кредиты крупному бизнесу на 950 млрд рублей

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Сбербанк реструктурировал кредиты крупнейших корпоративных клиентов на сумму 950 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления банка Анатолия Попова.

По его словам, Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов от 107 крупнейших клиентов, из них 45 компаний получили одобрение, а 20 уже реструктурировали кредиты. Спрос на реструктуризацию кредитов в последние недели оставался на прежнем уровне, отметил Попов.

По программе кредитных каникул для бизнеса Сбербанк получил свыше 80 000 заявок, из них было около 57 000 удовлетворено, но пока реструктурированы кредиты по 46 000 договоров на 92 млрд руб., сказал Попов. По госпрограмме на выдачу кредитов на зарплаты под 0% Сбербанк получил заявки на сумму более 35 млрд руб., из них одобрено 16,4 млрд руб. кредитов, выдано – более 8 млрд руб. «Благодаря этому финансированию зарплата была выплачена примерно 300 000 человек», – пояснил Попов.

Ранее Сбербанк начал принимать заявки от юрлиц и ИП на нулевые кредиты для выплат зарплат. Ставка по кредиту в первом полугодии составляет 0% годовых, после – 4% годовых. Льготный кредит можно оформить на срок до года. Его сумма рассчитывается с учетом числа официально трудоустроенных сотрудников. Кредит предоставляется по госпрограммы кредитования бизнеса, пострадавшего из-за распространения COVID-19.

Ранее по теме: Как малый бизнес получает беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных