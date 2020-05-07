Сбербанк реструктурировал кредиты крупному бизнесу на 950 млрд рублей

По программе кредитных каникул для бизнеса Сбербанк получил свыше 80 000 заявок, из них было около 57 000 удовлетворено, но пока реструктурированы кредиты по 46 000 договоров на 92 млрд руб., сказал Попов. По госпрограмме на выдачу кредитов на зарплаты под 0% Сбербанк получил заявки на сумму более 35 млрд руб., из них одобрено 16,4 млрд руб. кредитов, выдано – более 8 млрд руб. «Благодаря этому финансированию зарплата была выплачена примерно 300 000 человек», – пояснил Попов.