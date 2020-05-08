Набиуллина рассказала о 100 сотрудниках ЦБ, заболевших COVID-19
Центробанк проводит тестирование на наличие коронавируса среди своих сотрудников. Случаи заболевания COVID-19 уже выявлены, на данный момент вирус подтвержден приблизительно у 100 человек, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, большинство случаев заражения выявлены среди московских сотрудников.
В связи с распространением коронавируса Набиуллина еженедельно проводит пресс-конференции. На них она рассказывает, как регулятор оценивает текущую ситуацию и что предпринимается для смягчения последствий пандемии.
Ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что COVID-19 был выявлен у 120 сотрудников группы. Всего заболевание или подозрение на него отмечено у 170 человек. Большинство получают лечение в домашних условиях. Один сотрудник ВТБ умер. По словам Пьянова, большинство заболевших работали в кассовых центрах и розничных офисах.
По данным оперативного штаба, всего в России коронавирус был выявлен у 187 859 человек, из них 1723 умерли. В Москве число заболевших составляет 98 522.