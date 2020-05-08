Набиуллина рассказала о 100 сотрудниках ЦБ, заболевших COVID-19

Ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что COVID-19 был выявлен у 120 сотрудников группы. Всего заболевание или подозрение на него отмечено у 170 человек. Большинство получают лечение в домашних условиях. Один сотрудник ВТБ умер. По словам Пьянова, большинство заболевших работали в кассовых центрах и розничных офисах.