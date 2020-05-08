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Набиуллина рассказала о 100 сотрудниках ЦБ, заболевших COVID-19

Ведомости

Центробанк проводит тестирование на наличие коронавируса среди своих сотрудников. Случаи заболевания COVID-19 уже выявлены, на данный момент вирус подтвержден приблизительно у 100 человек, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, большинство случаев заражения выявлены среди московских сотрудников.

В связи с распространением коронавируса Набиуллина еженедельно проводит пресс-конференции. На них она рассказывает, как регулятор оценивает текущую ситуацию и что предпринимается для смягчения последствий пандемии.

Ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что COVID-19 был выявлен у 120 сотрудников группы. Всего заболевание или подозрение на него отмечено у 170 человек. Большинство получают лечение в домашних условиях. Один сотрудник ВТБ умер. По словам Пьянова, большинство заболевших работали в кассовых центрах и розничных офисах.

По данным оперативного штаба, всего в России коронавирус был выявлен у 187 859 человек, из них 1723 умерли. В Москве число заболевших составляет 98 522.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных