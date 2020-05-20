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Совет директоров Альфа-банка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Ведомости

Совет директоров Альфа-банка рекомендовал на годовом общем собрании акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2019 г., говорится в материалах банка.

Он также рекомендовал направить 52 млрд руб. чистой прибыли за прошлый год на увеличение капитала, а частности перечислить эту сумму на счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

За 2018 г. танк также не выплачивал дивиденды.

В апреле Центробанк рекомендовал банкам отложить проведение ежегодных собраний акционеров для рассмотрения вопросов, связанных с выплатой дивидендов. Принимать решение о выплате дивидендов за 2019 г. нужно только при условии достаточного запаса капитала, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она призывала банки сохранить уровень своего капитала, даже если для этого потребуется ограничить выплату бонусов и дивидендов. Ранее от выплаты дивидендов отказались «ЮниКредит», Совкомбанк, банк «Санкт-Петербург» и МКБ. Сбербанк и ВТБ окончательное решение не приняли. Ранее президент Сбербанка Герман Греф заявил, что решение о выплате дивидендов будет принято в конце лета. Президент ВТБ Андрей Костин анонсировал принятие решения в сентябре.

Ранее по теме: Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных