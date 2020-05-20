Совет директоров Альфа-банка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

В апреле Центробанк рекомендовал банкам отложить проведение ежегодных собраний акционеров для рассмотрения вопросов, связанных с выплатой дивидендов. Принимать решение о выплате дивидендов за 2019 г. нужно только при условии достаточного запаса капитала, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она призывала банки сохранить уровень своего капитала, даже если для этого потребуется ограничить выплату бонусов и дивидендов. Ранее от выплаты дивидендов отказались «ЮниКредит», Совкомбанк, банк «Санкт-Петербург» и МКБ. Сбербанк и ВТБ окончательное решение не приняли. Ранее президент Сбербанка Герман Греф заявил, что решение о выплате дивидендов будет принято в конце лета. Президент ВТБ Андрей Костин анонсировал принятие решения в сентябре.