ЦБ: банки могут абсорбировать 5 трлн рублей убытков

По словам Тулина, стресс-тест можно интерпретировать иначе, допустив, что банки гипотетически вообще не понесут потери вследствие кризиса кредитного риска. В таком случае их потенциал для роста кредитования экономики составит около 20 трлн руб., отметил первый зампред ЦБ. «Если этот потенциал будет реализован, то банки нарастили бы активы, взвешенные по риску, на 22% по сравнению с текущим уровнем», – сказал Тулин. Однако в реальности, по его словам, происходит «нечто среднее между этими двумя гипотезами».