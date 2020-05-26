ЦБ: банки могут абсорбировать 5 трлн рублей убытков
Российские банки способны абсорбировать убытки на сумму более 5 трлн руб. без нарушения какого-либо из обязательных нормативов, рассказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин во время онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку. Такой результат показали проведенные ЦБ стресс-тесты банков на устойчивость к экономическим шокам. Их результаты, по словам Тулина, оказались «вполне удовлетворительными».
«То есть банки могут без нарушения норматива единовременно признать потери до 10% от нынешней стоимости их кредитного портфеля», – отметил Тулин. Для сравнения: по итогам кризиса 2008–2009 гг. банки с накопительным итогом признали убытки до 6% от стоимости кредитного портфеля, а по итогам кризиса 2014–2015 гг. – до 5%, привел пример он.
По словам Тулина, стресс-тест можно интерпретировать иначе, допустив, что банки гипотетически вообще не понесут потери вследствие кризиса кредитного риска. В таком случае их потенциал для роста кредитования экономики составит около 20 трлн руб., отметил первый зампред ЦБ. «Если этот потенциал будет реализован, то банки нарастили бы активы, взвешенные по риску, на 22% по сравнению с текущим уровнем», – сказал Тулин. Однако в реальности, по его словам, происходит «нечто среднее между этими двумя гипотезами».
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции заявила, что банковский кризис в России в текущих условиях невозможен. По ее словам, сегодняшняя ситуация существенно отличается от кризисов 2008 и 2014 гг., так как банки «обладают реальным запасом капитала и ликвидности». Кроме того, им делаются регуляторные послабления, «чтобы, несмотря на свои запасы, буферы, накопить капитал, банки могли эти убытки растянуть во времени».