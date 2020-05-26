ЦБ попросит у Госдумы права устанавливать правила продажи банковских продуктов
Центробанк в ближайшее время попросит Госдуму наделить регулятора способностью устанавливать правила продажи банковских и небанковских продуктов населению, заявил в нижней палате парламента первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
«Банки пришли к выводу, что система не готова к саморегулированию», – объяснил он планы регулятора обратиться к депутатам с предложением нового законопроекта.
Швецов уточнил, что ЦБ и сейчас ведет работу с финансовыми организациями и «воздействует на скрипты по отношению к потребителю», но эта работа носит «не очень нормативный характер» и основана на «рабочем взаимодействии с руководством» банков.