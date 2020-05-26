Еще одни держатели бондов Russian Standard подали иск к Рустаму Тарико
Один из держателей бондов Russian Standard — компания Aleia Trading Inc подала в арбитражный суд Москвы иск к двум структурам «Русского стандарта», основному владельцу холдинга Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка «Русский стандарт» на 388,7 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. «Ведомости» запросили комментарий «Русского стандарта».
Суть претензий не раскрывается. Ответчиками по иску также выступают акционеры банка «Компания «Русский стандарт» и «Русский стандарт-инвест». Третьи лица по иску – бермудская Russian Standard Ltd, банк «Русский стандарт» и лондонское подразделение Citibank (держатель акций банка).
Член правления A1 (представляет интересы группы кредиторов, которая держит более 25% выпуска бондов) Кирилл Бабаев сообщил «Ведомостям», что они не имеют отношения к иску Aleia Trading. ««Мы не имеем отношения к иску, но считаем, что любой кредитор, права которого были нарушены акционером банка "Русский стандарт", имеет право на защиту своих законных прав»,- сказал он.
В феврале иск к тем же ответчикам подала швейцарская Pala Assets Holdings Ltd на 3,7 млрд руб. Суть претензий в том, что именно на эту сумму снизилась стоимость заложенных акций банка «Русский стандарт», что принесло фонду убытки. Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело 2 июня 2020 г.
В апреле Pala Assets инициировала процесс взыскания заложенных по бондам 49% акций банка «Русский стандарт»: Citibank направил остальным держателям бондов уведомление о начале процедуры взыскания заложенных акций банка. Для запуска процедуры взыскания необходимо получить у владельцев облигаций согласие: для этого необходимо решение, принятое на собрании кредиторов. Такое решение должно быть принято держателями как минимум одной четвертой от основной непогашенной суммы бумаг. Комитет уже консолидировал позицию порядка 50% держателей евробондов при том, что достаточно 25%, говорил «Ведомостям» Бабаев.
Дата собрания пока не определена, рассказал Бабаев: ведется подготовка документации для проведения такого собрания.