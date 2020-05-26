Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Еще одни держатели бондов Russian Standard подали иск к Рустаму Тарико

Ведомости

Один из держателей бондов Russian Standard — компания Aleia Trading Inc подала в арбитражный суд Москвы иск к двум структурам «Русского стандарта», основному владельцу холдинга Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка «Русский стандарт» на 388,7 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. «Ведомости» запросили комментарий «Русского стандарта».

Суть претензий не раскрывается. Ответчиками по иску также выступают акционеры банка «Компания «Русский стандарт» и «Русский стандарт-инвест». Третьи лица по иску – бермудская Russian Standard Ltd, банк «Русский стандарт» и лондонское подразделение Citibank (держатель акций банка).

Член правления A1 (представляет интересы группы кредиторов, которая держит более 25% выпуска бондов) Кирилл Бабаев сообщил «Ведомостям», что они не имеют отношения к иску Aleia Trading. ««Мы не имеем отношения к иску, но считаем, что любой кредитор, права которого были нарушены акционером банка "Русский стандарт", имеет право на защиту своих законных прав»,- сказал он.

«Траст» реструктурировал долги холдинга Рустама Тарико на $86 млн

«Русский стандарт» погасил $15 млн и выплатит остальное до 2023 года

В феврале иск к тем же ответчикам подала швейцарская Pala Assets Holdings Ltd на 3,7 млрд руб. Суть претензий в том, что именно на эту сумму снизилась стоимость заложенных акций банка «Русский стандарт», что принесло фонду убытки. Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело 2 июня 2020 г.

В апреле Pala Assets инициировала процесс взыскания заложенных по бондам 49% акций банка «Русский стандарт»: Citibank направил остальным держателям бондов уведомление о начале процедуры взыскания заложенных акций банка. Для запуска процедуры взыскания необходимо получить у владельцев облигаций согласие: для этого необходимо решение, принятое на собрании кредиторов. Такое решение должно быть принято держателями как минимум одной четвертой от основной непогашенной суммы бумаг. Комитет уже консолидировал позицию порядка 50% держателей евробондов при том, что достаточно 25%, говорил «Ведомостям» Бабаев.

Дата собрания пока не определена, рассказал Бабаев: ведется подготовка документации для проведения такого собрания.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных