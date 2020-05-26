Еще одни держатели бондов Russian Standard подали иск к Рустаму Тарико

В апреле Pala Assets инициировала процесс взыскания заложенных по бондам 49% акций банка «Русский стандарт»: Citibank направил остальным держателям бондов уведомление о начале процедуры взыскания заложенных акций банка. Для запуска процедуры взыскания необходимо получить у владельцев облигаций согласие: для этого необходимо решение, принятое на собрании кредиторов. Такое решение должно быть принято держателями как минимум одной четвертой от основной непогашенной суммы бумаг. Комитет уже консолидировал позицию порядка 50% держателей евробондов при том, что достаточно 25%, говорил «Ведомостям» Бабаев.