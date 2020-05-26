«Траст» реструктурировал долги холдинга Рустама Тарико на $86 млн«Русский стандарт» погасил $15 млн и выплатит остальное до 2023 года
Банк непрофильных активов «Траст» заключил с группой компаний «Русский стандарт» Рустама Тарико соглашение о реструктуризации долгов на $85,7 млн. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Траста»: в нем ЦБ собрал проблемные и непрофильные активы трех крупнейших санируемых банков – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка.
По условиям сделки «Русский стандарт» уже досрочно погасил $15,3 млн, передал через представителя главный исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров. По его словам, остальные платежи пройдут по утвержденному графику в равных частях до конца 2023 г. Такая стратегия позволит «Русскому стандарту» равномерно распределить долговую нагрузку, а «Трасту» обеспечит возврат долга на более выгодных условиях, считают в «Трасте»: возврат долга будет только деньгами. «Траст» не раскрывает весь размер долга «Русского стандарта» перед банком.
«Ведомости» ожидают ответа представителя «Русского стандарта».
По словам представителя «Траста», долги «Русского стандарта» перешли к нему от Бинбанка. Кредиты были у трех компаний группы, после досрочного погашения на $15,3 млн остались у двух, отметил он, не раскрыв, что это за компании.
Бывший совладелец Бинбанка Микаил Шишханов в разговоре с «Ведомостями» затруднился назвать сумму долга «Русского стандарта» перед Бинбанком. Бинбанк кредитовал водочный бизнес Тарико, говорят бывший сотрудник «Русского стандарта» и человек, близкий к банку Рустама Тарико.
В 2015 г. Бинбанк неоднократно кредитовал Тарико, писали «Ведомости»: так, Бинбанк выручил Тарико, когда тот срочно искал деньги, чтобы вытащить из портфеля НПФ «Русский стандарт» (позднее НПФ купила О1 Group Бориса Минца) токсичные активы – бумаги компаний Анатолия Мотылева. Этого требовал Центробанк, пытавшийся минимизировать потери от махинаций Мотылева перед отзывом лицензий у его банков и фондов. НПФ «Русский стандарт» Тарико заложил по кредитам Бинбанка.
В ГК «Русский стандарт» входит одноименный банк, страховая компания, бюро кредитных историй, производители алкогольной продукции, в частности водки «Русский стандарт» и игристого вина Gancia, а также Roust Corporation, которая занимается производством и дистрибуцией алкогольной продукции. Холдинговой компанией группы является ЗАО «Компания «Русский стандарт», говорится на сайте группы.