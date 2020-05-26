«Траст» реструктурировал долги холдинга Рустама Тарико на $86 млн

По условиям сделки «Русский стандарт» уже досрочно погасил $15,3 млн, передал через представителя главный исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров. По его словам, остальные платежи пройдут по утвержденному графику в равных частях до конца 2023 г. Такая стратегия позволит «Русскому стандарту» равномерно распределить долговую нагрузку, а «Трасту» обеспечит возврат долга на более выгодных условиях, считают в «Трасте»: возврат долга будет только деньгами. «Траст» не раскрывает весь размер долга «Русского стандарта» перед банком.