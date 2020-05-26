Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

«Траст» реструктурировал долги холдинга Рустама Тарико на $86 млн

«Русский стандарт» погасил $15 млн и выплатит остальное до 2023 года
Екатерина Литова Анна Михеева
Евгений Разумный / Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» заключил с группой компаний «Русский стандарт» Рустама Тарико соглашение о реструктуризации долгов на $85,7 млн. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Траста»: в нем ЦБ собрал проблемные и непрофильные активы трех крупнейших санируемых банков – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка.

По условиям сделки «Русский стандарт» уже досрочно погасил $15,3 млн, передал через представителя главный исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров. По его словам, остальные платежи пройдут по утвержденному графику в равных частях до конца 2023 г. Такая стратегия позволит «Русскому стандарту» равномерно распределить долговую нагрузку, а «Трасту» обеспечит возврат долга на более выгодных условиях, считают в «Трасте»: возврат долга будет только деньгами. «Траст» не раскрывает весь размер долга «Русского стандарта» перед банком.

«Ведомости» ожидают ответа представителя «Русского стандарта».

Предправления банка «Траст»: «С нами лучше расплатиться, чем судиться»

Александр Соколов – о тех, кто отдает и не отдает долги и о шансах вернуть 480 млрд рублей

По словам представителя «Траста», долги «Русского стандарта» перешли к нему от Бинбанка. Кредиты были у трех компаний группы, после досрочного погашения на $15,3 млн остались у двух, отметил он, не раскрыв, что это за компании.

Бывший совладелец Бинбанка Микаил Шишханов в разговоре с «Ведомостями» затруднился назвать сумму долга «Русского стандарта» перед Бинбанком. Бинбанк кредитовал водочный бизнес Тарико, говорят бывший сотрудник «Русского стандарта» и человек, близкий к банку Рустама Тарико.

В 2015 г. Бинбанк неоднократно кредитовал Тарико, писали «Ведомости»: так, Бинбанк выручил Тарико, когда тот срочно искал деньги, чтобы вытащить из портфеля НПФ «Русский стандарт» (позднее НПФ купила О1 Group Бориса Минца) токсичные активы – бумаги компаний Анатолия Мотылева. Этого требовал Центробанк, пытавшийся минимизировать потери от махинаций Мотылева перед отзывом лицензий у его банков и фондов. НПФ «Русский стандарт» Тарико заложил по кредитам Бинбанка.

В ГК «Русский стандарт» входит одноименный банк, страховая компания, бюро кредитных историй, производители алкогольной продукции, в частности водки «Русский стандарт» и игристого вина Gancia, а также Roust Corporation, которая занимается производством и дистрибуцией алкогольной продукции. Холдинговой компанией группы является ЗАО «Компания «Русский стандарт», говорится на сайте группы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных