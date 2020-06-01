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ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых

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ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых. Банк одобрил первые заявки на 13 млрд руб. своим клиентам по новой госпрограмме поддержки занятости, сообщили в ВТБ.

Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др. Всего уже в начале первого дня работы клиенты подписали с банком соглашений на сумму около 4 млрд руб. «Программа очень своевременна и важна для бизнеса, особенно для малого и среднего, – она дает возможность предприятиям восстанавливать деятельность без резкого увеличения финансовой нагрузки, а при сохранении численности работников кредит вовсе будет списан», – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. По его словам, ВТБ прогнозирует «большой объем выдач кредитов под 2% годовых» и начал принимать заявки от клиентов на кредитование по новой льготной программе, не дожидаясь 1 июня.

Кредиты предоставляются по постановлению правительства России № 696. Оно предусматривает, что заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, или рефинансирование кредитов, полученных по государственных программам поддержки (№ 422 и 1764). Сумма займа рассчитывается банком, исходя из минимального размера оплаты труда с учетом районных коэффициентов в регионе, где зарегистрирован заемщик, и ставок по взносам с заработной платы, количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 г.

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По новой программе кредитования клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 г. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. При выполнении условий программы период отсрочки платежей продлевается, а заявки на кредиты оформляются по упрощенному пакету документов, отметили в банке. Заемщиками по новой программе кредитования могут стать как компании из перечней пострадавших при пандемии коронавируса отраслей и отраслей, которым нужна поддержка для возобновления деятельности (эти списки утверждались специальными постановлениями правительства России), так и компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку в связи с распространением COVID-19 и ограничениями, которые оно вызвало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных