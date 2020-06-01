ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых

По новой программе кредитования клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 г. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. При выполнении условий программы период отсрочки платежей продлевается, а заявки на кредиты оформляются по упрощенному пакету документов, отметили в банке. Заемщиками по новой программе кредитования могут стать как компании из перечней пострадавших при пандемии коронавируса отраслей и отраслей, которым нужна поддержка для возобновления деятельности (эти списки утверждались специальными постановлениями правительства России), так и компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку в связи с распространением COVID-19 и ограничениями, которые оно вызвало.