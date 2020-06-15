Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
Программа льготной сельской ипотеки со ставкой до 3% в 2020 г. получит еще 2 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко. Таким образом, финансирование в этом году увеличится втрое – до 3 млрд руб.
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе. Увеличение финансирования позволит обеспечить комфортным жильем более 45 000 семей, объем кредитования может составить до 120 млрд руб.
По условиям госпрограммы купить недвижимость можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке – только у компаний по договорам долевого участия и уступки прав требования. Покупаемый объект при этом должен располагаться в сельской местности. В госпрограмме могут принимать участие жители всех регионов, кроме Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Максимальная сумма кредита для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн руб., для остальных регионов – 3 млн руб. Максимальный срок предоставления ипотеки – 25 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Программа действует до 31 декабря 2022 г.