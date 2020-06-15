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Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

Ведомости

Программа льготной сельской ипотеки со ставкой до 3% в 2020 г. получит еще 2 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко. Таким образом, финансирование в этом году увеличится втрое – до 3 млрд руб.

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе. Увеличение финансирования позволит обеспечить комфортным жильем более 45 000 семей, объем кредитования может составить до 120 млрд руб.

По условиям госпрограммы купить недвижимость можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке – только у компаний по договорам долевого участия и уступки прав требования. Покупаемый объект при этом должен располагаться в сельской местности. В госпрограмме могут принимать участие жители всех регионов, кроме Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

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Максимальная сумма кредита для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн руб., для остальных регионов – 3 млн руб. Максимальный срок предоставления ипотеки – 25 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Программа действует до 31 декабря 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных