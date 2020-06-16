Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Сбербанк подключился к СБП в тестовом режиме в конце марта, сервис был доступен ограниченному числу клиентов. 28 мая госбанк официально объявил о подключении к СБП, переводы по номеру телефона стали доступны всем клиентам в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Но автоматически переводы в СБП в Сбербанке не работают: в настройках профиля клиенту необходимо заключить пользовательское соглашение и дать согласие банку на обработку и передачу данных. Если исходящие переводы уже подключены, то входящие переводы в банк также надо сначала подключить, выбрав приоритетную карту. Только после этого клиент Сбербанка сможет воспользоваться переводами через СБП.