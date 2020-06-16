Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Ведомости

После подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), созданной ЦБ, другие банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей через нее, пишет РБК. Основной причиной отказов в проведении платежей представители кредитных организаций назвали необходимость клиентов Сбербанка дать дополнительное согласие на получение переводов через СБП, без которого клиенты других банков не могут перевести им средства.

По статистике ВТБ, только 10% денежных переводов в Сбербанк оказываются успешными. Из-за отказа на стороне Сбербанка клиентам ВТБ не удалось перевести в общей сумме 3 млрд руб., а успешных операций было совершено только на 300 млн руб. В ВТБ уточнили, что ранее одобрялось более 90% исходящих переводов клиентам сторонних банков, но с мая 2020 г. уровень одобрения снизился в два-три раза. Аналогичную тенденцию заметили в Газпромбанке, Альфа-банке, «Абсолют банке» и «Ак барсе». В Райффайзенбанке не зафиксировали роста доли неудачных операций в СБП после подключения Сбербанка.

Сбербанк подключился к СБП в тестовом режиме в конце марта, сервис был доступен ограниченному числу клиентов. 28 мая госбанк официально объявил о подключении к СБП, переводы по номеру телефона стали доступны всем клиентам в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Но автоматически переводы в СБП в Сбербанке не работают: в настройках профиля клиенту необходимо заключить пользовательское соглашение и дать согласие банку на обработку и передачу данных. Если исходящие переводы уже подключены, то входящие переводы в банк также надо сначала подключить, выбрав приоритетную карту. Только после этого клиент Сбербанка сможет воспользоваться переводами через СБП.

Ранее по теме: Система быстрых переводов ЦБ стала доступна всем клиентам Сбербанка

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 22 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных