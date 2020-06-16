Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка
После подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), созданной ЦБ, другие банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей через нее, пишет РБК. Основной причиной отказов в проведении платежей представители кредитных организаций назвали необходимость клиентов Сбербанка дать дополнительное согласие на получение переводов через СБП, без которого клиенты других банков не могут перевести им средства.
По статистике ВТБ, только 10% денежных переводов в Сбербанк оказываются успешными. Из-за отказа на стороне Сбербанка клиентам ВТБ не удалось перевести в общей сумме 3 млрд руб., а успешных операций было совершено только на 300 млн руб. В ВТБ уточнили, что ранее одобрялось более 90% исходящих переводов клиентам сторонних банков, но с мая 2020 г. уровень одобрения снизился в два-три раза. Аналогичную тенденцию заметили в Газпромбанке, Альфа-банке, «Абсолют банке» и «Ак барсе». В Райффайзенбанке не зафиксировали роста доли неудачных операций в СБП после подключения Сбербанка.
Сбербанк подключился к СБП в тестовом режиме в конце марта, сервис был доступен ограниченному числу клиентов. 28 мая госбанк официально объявил о подключении к СБП, переводы по номеру телефона стали доступны всем клиентам в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Но автоматически переводы в СБП в Сбербанке не работают: в настройках профиля клиенту необходимо заключить пользовательское соглашение и дать согласие банку на обработку и передачу данных. Если исходящие переводы уже подключены, то входящие переводы в банк также надо сначала подключить, выбрав приоритетную карту. Только после этого клиент Сбербанка сможет воспользоваться переводами через СБП.