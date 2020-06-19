Нехватка €1,9 млрд на счетах Wirecard привела к обвалу ее стоимости в пять раз
Аудиторы компании EY предупредили, что на счетах одного из лидеров немецкого финтеха Wirecard не хватает €1,9 млрд. Акции финтех-компании, которая входит в Dax-30, высший фондовый индекс на Франкфуртской бирже, рухнули в четверг, 18 июня на торгах более чем на 60% после этих известий. В 2018 г. рыночная капитализация компании составляла €24 млрд, теперь она оценивается менее чем €5 млрд, сообщает The Financial Times. Облигации на €500 млн, выпущенные компанией в июне, в четверг котировались ниже 40 центов за евро.
Последние полтора года компания, которая базируется в пригороде Мюнхена и ежегодно обрабатывает десятки миллиардов евро при кредитных и дебетовых операциях, пыталась доказать чистоту своих бухгалтерских практик. В 2019 г. компания заказала специальный аудит KPMG после того, как возникли сомнения в правдивости ее отчетности. В ходе шестимесячного специального аудита эксперты KPMG не смогли проследить сделки, лежащие в основе прибыли Wirecard между 2016 и 2018 гг. Результаты этого аудита, отмечает газета, были опубликованы в конце апреля 2020 г. После того, как аудиторы EY объявили о нехватке финансовых средств на счетах, Wirecard не сможет опубликовать аудированные итоги 2019 г. Wirecard трижды откладывала публикацию своих результатов за 2019 г. с марта, заявляя инвесторам, что она ожидает независимого аудиторского заключения. Если компания не опубликует аудированные результаты до 19 июня включительно, то она нарушит договорные обязательства в размере €1,75 млрд по возобновляемой кредитной линии, организованной Commerzbank, ING, ABN Amro и LBBW и другими кредиторами. Банки получат возможность расторгнуть кредитные сделки почти на €2 млрд.
Wirecard всегда отрицала какие-либо нарушения. В заявлении Wirecard, распространенном 18 июня, говорится, что компания «интенсивно работает вместе с аудитором в направлении прояснения ситуации». Она также объявила, что главный операционный директор временно отстранен от должности с возможностью отзыва его с этого поста до 30 июня. Гендиректор компании Маркус Браун заявил, что «ранее выданные подтверждения банков больше не признавались аудитором» и добавил, что «в настоящее время неясно, имели ли место мошеннические операции в ущерб Wirecard». Крупнейший управляющий активами Германии — компания DWS, один из крупнейших акционеров Wirecard, заявила, что оценивает юридические шаги против компании. Руководитель отдела устойчивого развития и корпоративного управления Deka Investment, еще одного из крупнейших акционеров Wirecard, Инго Спайч сказал: «Мы смотрим на ситуацию с недоверием. Более чем когда-либо необходимо начать новую работу в области управления». Спайч ранее призывал к увольнению Брауна.
В октябре The Financial Times сообщила, что сотрудники Wirecard, по-видимому, вступили в сговор с целью мошеннического завышения продаж и прибыли в дочерних компаниях Wirecard в Дубае и Дублине и ввели в заблуждение EY, аудитора группы, в течение десятилетия. Затем в декабре FT сообщила , что так называемые депозитные счета, контролируемые от имени Wirecard и некоторых партнеров попечителями, были использованы для увеличения остатков денежных средств группы. Wirecard подала в суд на FT за публикации о своей отчетности, утверждая, что газеты нарушила коммерческую тайну. На конец сентября 2019 г. у Wirecard было €1,8 млрд непогашенной задолженности, в то время как Мюнхенский банк, который она контролирует, держал €1,7 млрд на депозитах клиентов.