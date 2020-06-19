Нехватка €1,9 млрд на счетах Wirecard привела к обвалу ее стоимости в пять раз

Последние полтора года компания, которая базируется в пригороде Мюнхена и ежегодно обрабатывает десятки миллиардов евро при кредитных и дебетовых операциях, пыталась доказать чистоту своих бухгалтерских практик. В 2019 г. компания заказала специальный аудит KPMG после того, как возникли сомнения в правдивости ее отчетности. В ходе шестимесячного специального аудита эксперты KPMG не смогли проследить сделки, лежащие в основе прибыли Wirecard между 2016 и 2018 гг. Результаты этого аудита, отмечает газета, были опубликованы в конце апреля 2020 г. После того, как аудиторы EY объявили о нехватке финансовых средств на счетах, Wirecard не сможет опубликовать аудированные итоги 2019 г. Wirecard трижды откладывала публикацию своих результатов за 2019 г. с марта, заявляя инвесторам, что она ожидает независимого аудиторского заключения. Если компания не опубликует аудированные результаты до 19 июня включительно, то она нарушит договорные обязательства в размере €1,75 млрд по возобновляемой кредитной линии, организованной Commerzbank, ING, ABN Amro и LBBW и другими кредиторами. Банки получат возможность расторгнуть кредитные сделки почти на €2 млрд.