Апелляционный суд отказался смягчить условия домашнего ареста Майкла Калви

«Мы считаем, что отказ суда о замене домашнего ареста на более мягкую меру пресечения является неправомерным и нелогичным. Наши коллеги вот уже полтора года сидят из-за зашедшего в тупик уголовного дела, в основе которого лежит корпоративный спор и желание рейдеров оставить у себя неправомерно полученный контроль в банке «Восточный». И это вместо того, чтобы вернуться к работе и заниматься тем, что наши коллеги умеют делать лучше всего – помогать талантливым российским предпринимателям создавать свой бизнес, создавать новые рабочие места, развивая тем самым экономику страны», — заявил «Ведомостям» представитель Baring Vostok. В фонде считают, что уголовное дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления.