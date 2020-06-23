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Апелляционный суд отказался смягчить условия домашнего ареста Майкла Калви

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление срока домашнего ареста до 13 августа бизнесмену Майклу Калви, а также другим фигурантам дела Baring Vostok, обвиняемым в растрате средств банка «Восточный», передает «Интерфакс».

Сам Калви в суде рассказал, что у него была обнаружена злокачественная опухоль бедра. Он просил смягчить меру пресечения или хотя бы разрешить прогулки на солнце.

Как пояснил РИА «Новости» адвокат обвиняемого Тимофей Гриднев, после операции Калви прошел цикл лучевой терапии, сейчас состояние его здоровья стабильное.

«Мы считаем, что отказ суда о замене домашнего ареста на более мягкую меру пресечения является неправомерным и нелогичным. Наши коллеги вот уже полтора года сидят из-за зашедшего в тупик уголовного дела, в основе которого лежит корпоративный спор и желание рейдеров оставить у себя неправомерно полученный контроль в банке «Восточный». И это вместо того, чтобы вернуться к работе и заниматься тем, что наши коллеги умеют делать лучше всего – помогать талантливым российским предпринимателям создавать свой бизнес, создавать новые рабочие места, развивая тем самым экономику страны», — заявил «Ведомостям» представитель Baring Vostok. В фонде считают, что уголовное дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления.

10 февраля Мосгорсуд продлил до 13 мая срок домашнего ареста Калви. Подсудимый просил смягчить меру пресечения, разрешить прогулки или же отпустить под залог. Тогда суд отказался удовлетворить просьбу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных