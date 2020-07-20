Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля. На открытии торгов в понедельник доллар дорожал на 12 коп. к закрытию пятницы — до 72 руб., евро дешевел на 0,09 коп. до 81,03 руб.
К 10.22 мск доллар стоил 71,90 руб. Евро — 82,32 руб.
Индекс Мосбиржи к этому времени терял 0,43% до 2 762,98 пунктов, долларовый индекс РТС 0,42% – до 1 210,92 п. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже к 10.35 мск дешевели на 1,13% до $42,65. Нефть марки WTI к этому времени торговалась на уровне $40,14 (-1,10%).