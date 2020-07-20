Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля. На открытии торгов в понедельник доллар дорожал на 12 коп. к закрытию пятницы — до 72 руб., евро дешевел на 0,09 коп. до 81,03 руб.