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Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Ведомости

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля. На открытии торгов в понедельник доллар дорожал на 12 коп. к закрытию пятницы — до 72 руб., евро дешевел на 0,09 коп. до 81,03 руб.

К 10.22 мск доллар стоил 71,90 руб. Евро — 82,32 руб.

Индекс Мосбиржи к этому времени терял 0,43% до 2 762,98 пунктов, долларовый индекс РТС 0,42% – до 1 210,92 п. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже к 10.35 мск дешевели на 1,13% до $42,65. Нефть марки WTI к этому времени торговалась на уровне $40,14 (-1,10%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных