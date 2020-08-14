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Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Ведомости

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту через СМС и в приложении, сообщил РБК.

«Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте»», — говорится в сообщении. По данным издания, изменения вступили в силу в конце июля-начале августа в зависимости от региона. Теперь при подключении бесплатных уведомлений клиенту приходят только сообщения с кодами для подтверждения операций.

Для получения информации о сумме перевода, отправителе и остатке на карте необходимо подключить услугу «Уведомления по карте». Она включает оповещения обо всех операциях по карте, в том числе списаниях при оплате в магазинах и переводах другим лицам. Стоимость сервиса — 30 руб. в месяц для базовых карт, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт, пишет РБК. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Сбербанка.

В июне Сбербанк ввел комиссию в 1% с любой суммы, которая переводится с помощью банкомата. В ЦБ назвали комиссию, устанавливаемую за переводы внутри одного банка, недопустимой.

Ранее по теме: Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных