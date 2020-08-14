Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах
«Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте»», — говорится в сообщении. По данным издания, изменения вступили в силу в конце июля-начале августа в зависимости от региона. Теперь при подключении бесплатных уведомлений клиенту приходят только сообщения с кодами для подтверждения операций.
Для получения информации о сумме перевода, отправителе и остатке на карте необходимо подключить услугу «Уведомления по карте». Она включает оповещения обо всех операциях по карте, в том числе списаниях при оплате в магазинах и переводах другим лицам. Стоимость сервиса — 30 руб. в месяц для базовых карт, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт, пишет РБК. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Сбербанка.
В июне Сбербанк ввел комиссию в 1% с любой суммы, которая переводится с помощью банкомата. В ЦБ назвали комиссию, устанавливаемую за переводы внутри одного банка, недопустимой.