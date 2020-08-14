Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Для получения информации о сумме перевода, отправителе и остатке на карте необходимо подключить услугу «Уведомления по карте». Она включает оповещения обо всех операциях по карте, в том числе списаниях при оплате в магазинах и переводах другим лицам. Стоимость сервиса — 30 руб. в месяц для базовых карт, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт, пишет РБК. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Сбербанка.