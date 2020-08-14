Сбербанк прокомментировал сообщения об отмене бесплатных sms о переводах

В Сбербанке также отметили, что сейчас большинство клиентов использует новую модель информирования с расширенным функционалом в мобильном приложении. Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода, подчеркнули в банке.