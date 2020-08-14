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Сбербанк прокомментировал сообщения об отмене бесплатных sms о переводах

Ведомости

Сбербанк не отменил возможность получения технических sms-оповещений о переводах, а убрал из таких сообщений сведения о балансе счета, говорится в заявлении в Telegram-канале банка.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические sms-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме ‒ сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в sms-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится», ‒ сказано в сообщении кредитной организации.

В Сбербанке также отметили, что сейчас большинство клиентов использует новую модель информирования с расширенным функционалом в мобильном приложении. Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода, подчеркнули в банке.

Ранее сегодня издание РБК сообщило, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту через sms и в приложении.  

Ранее по теме: Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных