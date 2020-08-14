Сбербанк прокомментировал сообщения об отмене бесплатных sms о переводах
Сбербанк не отменил возможность получения технических sms-оповещений о переводах, а убрал из таких сообщений сведения о балансе счета, говорится в заявлении в Telegram-канале банка.
«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические sms-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме ‒ сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в sms-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится», ‒ сказано в сообщении кредитной организации.
В Сбербанке также отметили, что сейчас большинство клиентов использует новую модель информирования с расширенным функционалом в мобильном приложении. Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода, подчеркнули в банке.