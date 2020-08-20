Международные резервы России за неделю сократились на $10,5 млрд
Международные резервы России за неделю, закончившуюся 14 августа, сократились на $10,5 млрд, сообщает пресс-служба Банка России.
«Международные резервы по состоянию на 14 августа составили 590,2 млрд долларов США, сократившись за неделю на 10,5 млрд долларов США, или на 1,7%», — говорится в сообщении.
Регулятор пояснил, что сокращение объема резервов произошло из-за снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара на мировых рынках.
Неделей ранее международные резервы России выросли на $8,9 млрд и впервые в истории достигли суммы в $600,7 млрд. Это произошло за счет положительной валютной переоценки и повышения цен на золото