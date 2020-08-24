Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

Специалисты агентства отмечают, что на фоне пандемии банки с низкой кредитоспособностью не могут оптимизировать свою деятельность, что может привести к ускорению темпов отзыва лицензий в конце года. Агентство также прогнозирует в конце 2020 и начале 2021 г. рост числа отзывов лицензий у банков по инициативе их акционеров. По итогам 2020 г. «Эксперт РА» рассчитывает увидеть оздоровление банковской системы России.