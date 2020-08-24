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Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

Ведомости

Банк России в конце 2020 г. может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор агентства «Эксперт РА». В зоне риска на ближайшие 12 месяцев, по прогнозам агентства, 36 банков, или 9,3% действующих банков. При расчетах эксперты учитывали банки, которые раскрывают отчетность на сайте регулятора, – всего их 387.

Специалисты агентства отмечают, что на фоне пандемии банки с низкой кредитоспособностью не могут оптимизировать свою деятельность, что может привести к ускорению темпов отзыва лицензий в конце года. Агентство также прогнозирует в конце 2020 и начале 2021 г. рост числа отзывов лицензий у банков по инициативе их акционеров. По итогам 2020 г. «Эксперт РА» рассчитывает увидеть оздоровление банковской системы России.

Согласно данным ЦБ, по итогам первого полугодия 2020 г. российские банки заработали около 70 млрд руб. Это ниже показателя прошлого года (138 млрд руб.), но по сравнению с результатами мая – порядка 0,5 млрд руб. – прибыль выросла в 140 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных