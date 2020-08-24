Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков
Банк России в конце 2020 г. может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор агентства «Эксперт РА». В зоне риска на ближайшие 12 месяцев, по прогнозам агентства, 36 банков, или 9,3% действующих банков. При расчетах эксперты учитывали банки, которые раскрывают отчетность на сайте регулятора, – всего их 387.
Специалисты агентства отмечают, что на фоне пандемии банки с низкой кредитоспособностью не могут оптимизировать свою деятельность, что может привести к ускорению темпов отзыва лицензий в конце года. Агентство также прогнозирует в конце 2020 и начале 2021 г. рост числа отзывов лицензий у банков по инициативе их акционеров. По итогам 2020 г. «Эксперт РА» рассчитывает увидеть оздоровление банковской системы России.
Согласно данным ЦБ, по итогам первого полугодия 2020 г. российские банки заработали около 70 млрд руб. Это ниже показателя прошлого года (138 млрд руб.), но по сравнению с результатами мая – порядка 0,5 млрд руб. – прибыль выросла в 140 раз.