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Правительство введет льготные условия по кредитам на образование

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Правительство устанавливает процентную ставку на уровне 3% годовых по кредитам на среднее и высшее образование, заявил премьер министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Срок погашения таких кредитов увеличивается до 15 лет. Видеотрансляцию совещания показал телеканал «Россия 24».

«До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать выгодными для тех, кто получает среднее и высшее профессиональное образование на платной основе устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых», — сказал Мишустин.

По его словам, с трех до девяти месяцев увеличивается льготный период кредитования после окончания учебы. Как пояснил Мишустин, это позволит выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и не испытывать при выплатах чрезмерной финансовой нагрузки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных