Правительство введет льготные условия по кредитам на образование

«До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать выгодными для тех, кто получает среднее и высшее профессиональное образование на платной основе устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых», — сказал Мишустин.