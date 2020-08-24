Правительство введет льготные условия по кредитам на образование
Правительство устанавливает процентную ставку на уровне 3% годовых по кредитам на среднее и высшее образование, заявил премьер министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Срок погашения таких кредитов увеличивается до 15 лет. Видеотрансляцию совещания показал телеканал «Россия 24».
«До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать выгодными для тех, кто получает среднее и высшее профессиональное образование на платной основе устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых», — сказал Мишустин.
По его словам, с трех до девяти месяцев увеличивается льготный период кредитования после окончания учебы. Как пояснил Мишустин, это позволит выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и не испытывать при выплатах чрезмерной финансовой нагрузки.