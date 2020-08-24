Банки исчерпали запас валютной ликвидности

«В результате запас валютной ликвидности, по нашим оценкам, уменьшился на $5 млрд и стал отрицательным (для сравнения — в начале года этот запас составлял $9,6 млрд). Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля», — отметили в банке.