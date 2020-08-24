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Банки исчерпали запас валютной ликвидности

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По итогам июля российские банки полностью истощили запасы валютной ликвидности, несмотря на прекращение оттока клиентских средств, говорится в аналитическом обзоре Райффайзенбанка.

По данным аналитиков банка, за месяц на клиентские счетьа пришло порядка $600 млн (против оттока $4 млрд в предшествующем месяце), отток валютной ликвидности по кредитно-депозитным операциям составил $3,1 млрд. Кроме того, банки изъяли $6,3 млрд с корсчетов в банках-нерезидентах.

«В результате запас валютной ликвидности, по нашим оценкам, уменьшился на $5 млрд и стал отрицательным (для сравнения — в начале года этот запас составлял $9,6 млрд). Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля», — отметили в банке.

В обзоре также указано, что банки могут пополнить запас валюты за счет продажи ликвидной части евробондов ($47 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных