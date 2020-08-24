Банки исчерпали запас валютной ликвидности
По итогам июля российские банки полностью истощили запасы валютной ликвидности, несмотря на прекращение оттока клиентских средств, говорится в аналитическом обзоре Райффайзенбанка.
По данным аналитиков банка, за месяц на клиентские счетьа пришло порядка $600 млн (против оттока $4 млрд в предшествующем месяце), отток валютной ликвидности по кредитно-депозитным операциям составил $3,1 млрд. Кроме того, банки изъяли $6,3 млрд с корсчетов в банках-нерезидентах.
«В результате запас валютной ликвидности, по нашим оценкам, уменьшился на $5 млрд и стал отрицательным (для сравнения — в начале года этот запас составлял $9,6 млрд). Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля», — отметили в банке.
В обзоре также указано, что банки могут пополнить запас валюты за счет продажи ликвидной части евробондов ($47 млрд).