Сбербанк сообщил о запуске льготных образовательных кредитов под 3%
Сбербанк начнет выдавать образовательные кредиты с господдержкой под 3% годовых без залога и поручителей, сообщил журналистам через пресс-службу первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«В результате совместной работы с Минобрнауки Сбербанк выводит на рынок новый уникальный продукт — образовательный кредит с господдержкой под 3%» — сказал он, подчеркнув, что ссуду без залога и поручителей можно будет получить после вступления в силу соответствующего постановления правительства.
Оформить такой кредит смогут студенты вузов, имеющих гослицензию. Погасить его можно будет в течение 15 лет с момента завершения обучения, рассказал Ведяхин. Он также отметил, что заемщики, ранее оформившие в Сбербанке образовательные кредиты по более высокой ставке, смогут заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.
Ранее сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому студенты, обучающиеся на платной основе, могут получить образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых. Прежде ставка по такому займу превышала 8% годовых. Кроме того, согласно документу, во время обучения и льготного периода учащиеся, оформившие кредит, выплачивают только проценты по нему. Подписанное постановление вступило в силу.