Сбербанк сообщил о запуске льготных образовательных кредитов под 3%

Оформить такой кредит смогут студенты вузов, имеющих гослицензию. Погасить его можно будет в течение 15 лет с момента завершения обучения, рассказал Ведяхин. Он также отметил, что заемщики, ранее оформившие в Сбербанке образовательные кредиты по более высокой ставке, смогут заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.