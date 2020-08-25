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Сбербанк сообщил о запуске льготных образовательных кредитов под 3%

Ведомости

Сбербанк начнет выдавать образовательные кредиты с господдержкой под 3% годовых без залога и поручителей, сообщил журналистам через пресс-службу первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В результате совместной работы с Минобрнауки Сбербанк выводит на рынок новый уникальный продукт — образовательный кредит с господдержкой под 3%» — сказал он, подчеркнув, что ссуду без залога и поручителей можно будет получить после вступления в силу соответствующего постановления правительства.

Оформить такой кредит смогут студенты вузов, имеющих гослицензию. Погасить его можно будет в течение 15 лет с момента завершения обучения, рассказал Ведяхин. Он также отметил, что заемщики, ранее оформившие в Сбербанке образовательные кредиты по более высокой ставке, смогут заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.

Ранее по теме: Правительство введет льготные условия по кредитам на образование

Ранее сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому студенты, обучающиеся на платной основе, могут получить образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых. Прежде ставка по такому займу превышала 8% годовых. Кроме того, согласно документу, во время обучения и льготного периода учащиеся, оформившие кредит, выплачивают только проценты по нему. Подписанное постановление вступило в силу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных