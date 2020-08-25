Путин поручил взять под контроль работу коллекторов
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости взять под контроль коллекторскую деятельность профессиональных агентств и микрофинансовых организаций, которая «иногда переходит всякие границы». Об этом он сказал на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) ‒ главным судебным приставом Дмитрием Аристовым.
«Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано. Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, – и подконтрольных Вам, и неподконтрольных, – это просто переходит иногда всякие границы»,- сказал Путин.
Аристов сообщил, что сейчас Министерство юстиции разрабатывает законопроект, согласно которому деятельность микрофинансовых организаций по возврату задолженности перейдет под контроль ФССП. Планируется, что норма вступит в силу до конца 2021 г.
«Будем предлагать, чтобы микрофинансовые организации и еще кредитные организации вошли тоже в подконтрольную, поднадзорную нам сферу по возврату задолженности», ‒ сообщил Аристов. Путин заверил, что поддержит предложение ФССП и Минюста. Он подчеркнул, что то, с чем сейчас сталкиваются люди в работе коллекторских организаций, «просто переходит иногда всякие границы», поэтому их необходимо контролировать.
По словам директора ведомства, сейчас без учета структурных подразделений, филиалов и представительств в России действуют 1606 микрофинансовых организаций (МФО). Взыскание задолженности является их дополнительной работой, а не основной. Поэтому по закону такая деятельность МФО не вносится в госреестр коллекторских агентств, так что ФССП не контролирует их. При этом половина всех нарушений в этой сфере совершена именно МФО, подчеркнул Аристов, основываясь на анализе 80 000 жалоб россиян.
Также Аристов рассказал, что для этого ФССП необходимо расширить штат сотрудников еще на 400 человек. На их содержание, по подсчетам главы ведомства, потребуется порядка 270 млн руб. в год.