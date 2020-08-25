Путин поручил взять под контроль работу коллекторов

«Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано. Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, – и подконтрольных Вам, и неподконтрольных, – это просто переходит иногда всякие границы»,- сказал Путин.