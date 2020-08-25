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Минфин заявил о неэффективном использовании «Роскосмосом» бюджетных средств

Ведомости

По состоянию на 11 августа госкорпорация «Роскосмос» использовала 35,3% бюджетных средств, выделенных на этот год, в 2019 года показатель составил 81%, поэтому сейчас важно ставить вопрос не об увеличении финансирования космической программы, а о более эффективном использовании уже выделенных денег, сообщила пресс-служба Минфина России. В ведомстве отметили, что около 180 млрд руб. бюджетных средств лежит на счетах организаций ракетно-космической промышленности.

«На высоком уровне, превышающем годовые назначения, остается объем дебиторской задолженности корпорации по расходам федерального бюджета», — сказано в сообщении ведомства.

В Минфине напомнили о недопустимости ситуации, когда направленные государством средства лежат на счетах и не приносят пользу, и подчеркнули, что выделенный бюджет должен «своевременно доводиться на запланированные цели либо перенаправляться на срочные мероприятия».

Ранее сегодня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил о риске деградации космической отрасли в России, если ее финансирование продолжит сокращаться. Он сообщил, что в целом на поддержку отрасли до 2025 года должно быть выделено 1 трлн 406 млрд руб., но этот объем уже сейчас сокращен на 150 млрд руб., и выразил надежду на поддержку со стороны правительства.

Ранее по теме: Рогозин заявил о риске деградации космической отрасли России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных