Минфин заявил о неэффективном использовании «Роскосмосом» бюджетных средств
По состоянию на 11 августа госкорпорация «Роскосмос» использовала 35,3% бюджетных средств, выделенных на этот год, в 2019 года показатель составил 81%, поэтому сейчас важно ставить вопрос не об увеличении финансирования космической программы, а о более эффективном использовании уже выделенных денег, сообщила пресс-служба Минфина России. В ведомстве отметили, что около 180 млрд руб. бюджетных средств лежит на счетах организаций ракетно-космической промышленности.
«На высоком уровне, превышающем годовые назначения, остается объем дебиторской задолженности корпорации по расходам федерального бюджета», — сказано в сообщении ведомства.
В Минфине напомнили о недопустимости ситуации, когда направленные государством средства лежат на счетах и не приносят пользу, и подчеркнули, что выделенный бюджет должен «своевременно доводиться на запланированные цели либо перенаправляться на срочные мероприятия».
Ранее сегодня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил о риске деградации космической отрасли в России, если ее финансирование продолжит сокращаться. Он сообщил, что в целом на поддержку отрасли до 2025 года должно быть выделено 1 трлн 406 млрд руб., но этот объем уже сейчас сокращен на 150 млрд руб., и выразил надежду на поддержку со стороны правительства.