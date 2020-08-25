Минфин заявил о неэффективном использовании «Роскосмосом» бюджетных средств

Ранее сегодня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил о риске деградации космической отрасли в России, если ее финансирование продолжит сокращаться. Он сообщил, что в целом на поддержку отрасли до 2025 года должно быть выделено 1 трлн 406 млрд руб., но этот объем уже сейчас сокращен на 150 млрд руб., и выразил надежду на поддержку со стороны правительства.