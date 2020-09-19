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Объем выдачи льготной ипотеки под 6,5% в России превысил 500 млрд рублей

Ведомости

 

Объем выданных кредитов по льготной программе ипотеки под 6,5% в России превысил отметку в 500 млрд руб., сообщил генеральный директор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко в Instagram.

«Вы знаете, что Дом.РФ выступает оператором новой программы льготной ипотеки под 6,5%. <...> По нашим подсчетам, сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 млрд руб.», – сообщил он.

Общее число выданных ипотечных кредитов по программе достигло 180 700, добавил он. Установленные в рамках финансирования лимиты помогут улучшить жилищные условия более 310 000 семей, отметил Мутко.

Ранее в аналитическом центре «Дом.РФ» сообщили, что в августе в России было выдано 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном.

Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она будет действовать при покупке жилья в новостройках до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных