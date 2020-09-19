Объем выдачи льготной ипотеки под 6,5% в России превысил 500 млрд рублей
Объем выданных кредитов по льготной программе ипотеки под 6,5% в России превысил отметку в 500 млрд руб., сообщил генеральный директор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко в Instagram.
«Вы знаете, что Дом.РФ выступает оператором новой программы льготной ипотеки под 6,5%. <...> По нашим подсчетам, сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 млрд руб.», – сообщил он.
Общее число выданных ипотечных кредитов по программе достигло 180 700, добавил он. Установленные в рамках финансирования лимиты помогут улучшить жилищные условия более 310 000 семей, отметил Мутко.
Ранее в аналитическом центре «Дом.РФ» сообщили, что в августе в России было выдано 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном.
Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она будет действовать при покупке жилья в новостройках до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.