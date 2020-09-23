Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

Программа выдачи кредитов под 2% годовых предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям доступна с 1 июня по 1 ноября. Кредит выдается в размере одного МРОТ (12 130 руб.) на каждого работника за шесть месяцев. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% — спишут половину.