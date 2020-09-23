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Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

Ведомости

Бизнес-омбудмен Борис Титов направил письмо премьеру Михаилу Мишустину в котором предупредил о предстоящей волне банкротств у получателей кредитов под 2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Титова.

Массовое банкротство может возникнуть из-за «нестабильного финансового положения предпринимателей». Титов предложил Мишустину актуализировать данные о численности работников, чтобы увидеть реальное положение компаний в части сокращения персонала.

Одним из условий получения льготного кредита является сохранение штата компаний на уровне 90%, однако, по словам Титова, компании в среднем сократили минимум 20% персонала.

Программа выдачи кредитов под 2% годовых предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям доступна с 1 июня по 1 ноября. Кредит выдается в размере одного МРОТ (12 130 руб.) на каждого работника за шесть месяцев. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% — спишут половину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных