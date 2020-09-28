Кремль уверен в восстановлении курса рубля

«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но то же время совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двухсторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдёт», — сказал Песков журналистам. По словам представителя Кремля, в восстановлении позиций рубля «нет сомнений».