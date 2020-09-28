Кремль уверен в восстановлении курса рубля
Период ослабления рубля рубля сменится этапом укрепления валюты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но то же время совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двухсторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдёт», — сказал Песков журналистам. По словам представителя Кремля, в восстановлении позиций рубля «нет сомнений».
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 28 сентября превысил отметку в 79 руб. впервые со 2 апреля текущего года. По состоянию на 14.15 мск курс американской валюты составляет 78,82 руб., евро к этому времени достиг отметки в 91,9 руб.