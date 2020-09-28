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Кремль уверен в восстановлении курса рубля

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Период ослабления рубля рубля сменится этапом укрепления валюты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но то же время совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двухсторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдёт», — сказал Песков журналистам. По словам представителя Кремля, в восстановлении позиций рубля «нет сомнений».

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 28 сентября превысил отметку в 79 руб. впервые со 2 апреля текущего года. По состоянию на 14.15 мск курс американской валюты составляет 78,82 руб., евро к этому времени достиг отметки в 91,9 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных