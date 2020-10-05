Мосбиржа сообщила о рекордном числе открытых брокерских счетов физлицами
На Московской бирже в сентябре физическими лицами было открыто более 610 000 брокерских счетов, что является рекордом за все время, говорится в сообщении на сайте Мосбиржи. Всего, по состоянию на конец сентября, на Мосбирже было зарегистрировано 6,8 млн человек с открытыми брокерскими счетами.
Среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи в сентябре – 91 млрд руб. или $1,2 млрд. Доля частных инвесторов в торгах акциями составила 40,8% (34% в 2019 г.), в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов – 14% (в 2019 г. – в среднем 10%), на спот-рынке валюты – 12,5%, на срочном рынке – 43%.
Частные инвесторы – активные участники рынка иностранных акций, отмечается в сообщении торговой площадки. В сентябре совокупный объем торгов иностранными акциями по итогам дневной и вечерней торговых сессий превысил 11,2 млрд руб.. Причем более 45,8% этого объема приходилось на долю физлиц.
В сентябре было заключено более 6,5 млн сделок с биржевыми фондами (БПИФ и ETF) на общую сумму свыше 27,7 млрд руб.
Ранее ЦБ сообщал о повышенном интересе россиян к фондовым рынкам. Розничные инвесторы во II квартале купили российские акции на Московской бирже на 127 млрд руб., что на 49% больше, чем в I квартале, следует из данных ЦБ. Инвесторы также активно скупали иностранные акции на Санкт-Петербургской бирже. Во II квартале инвесторы купили акций на 91 млрд руб., что более чем в три раза больше (225%), чем в предыдущем квартале. Количество клиентов на брокерском и депозитарном обслуживании во II квартале 2020 г. выросло до 6 и 6,3 млн лиц соответственно (рост на 19% и 18% к предыдущему кварталу). Объем покупок на валютном рынке не превысил показателей прошлого года, отмечается в исследовании ЦБ.
Регулятор объясняет повышенный интерес граждан к инвестированию на фондовом рынке снижением ставок по банковским депозитам. Кроме того, инвесторы заинтересовались повышенной волатильностью на валютном и фондовом рынках, что дало надежду на получение быстрого дохода, объясняют в ЦБ. «Розничные инвесторы в надежде на получение быстрого дохода стали проявлять повышенный интерес к самостоятельным инвестициям в рисковые активы», – говорится в материалах.