Мосбиржа сообщила о рекордном числе открытых брокерских счетов физлицами

Ранее ЦБ сообщал о повышенном интересе россиян к фондовым рынкам. Розничные инвесторы во II квартале купили российские акции на Московской бирже на 127 млрд руб., что на 49% больше, чем в I квартале, следует из данных ЦБ. Инвесторы также активно скупали иностранные акции на Санкт-Петербургской бирже. Во II квартале инвесторы купили акций на 91 млрд руб., что более чем в три раза больше (225%), чем в предыдущем квартале. Количество клиентов на брокерском и депозитарном обслуживании во II квартале 2020 г. выросло до 6 и 6,3 млн лиц соответственно (рост на 19% и 18% к предыдущему кварталу). Объем покупок на валютном рынке не превысил показателей прошлого года, отмечается в исследовании ЦБ.