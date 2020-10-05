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Минфин более чем вдвое увеличит объем продаж валюты

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Минфин планирует в октябре направить около 127 млрд руб. на продажу валюты на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе министерства. Это более чем в два раза превышает объем сентябрьских продаж — тогда Минфин выделил на эти цели 54 млрд руб. 

Ежедневный объем продажи иностранной валюты будет эквивалентен 5,8 млрд руб., сообщили в министерстве. Операции будут проводиться в период с 7 октября по 6 ноября. Минфин определяет объем интервенций раз в месяц в зависимости от оценки нефтегазовых доходов бюджета. По прогнозу ведомства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в октябре 2020 г. составит около 76,6 млрд руб. 

Ранее к регулярным интервенциям в рамках бюджетного правила присоединился ЦБ. С 1 октября регулятор начал продавать валюту на внутреннем рынке в рамках сделки по продаже Сбербанка Минфину в объеме 2,9 млрд руб. в день.

Увеличение объемов валютных интервенций связано с высокой волатильностью курса рубля по отношению к доллару и евро, полагают аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных