Минфин более чем вдвое увеличит объем продаж валюты

Ежедневный объем продажи иностранной валюты будет эквивалентен 5,8 млрд руб., сообщили в министерстве. Операции будут проводиться в период с 7 октября по 6 ноября. Минфин определяет объем интервенций раз в месяц в зависимости от оценки нефтегазовых доходов бюджета. По прогнозу ведомства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в октябре 2020 г. составит около 76,6 млрд руб.