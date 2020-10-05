Минфин более чем вдвое увеличит объем продаж валюты
Минфин планирует в октябре направить около 127 млрд руб. на продажу валюты на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе министерства. Это более чем в два раза превышает объем сентябрьских продаж — тогда Минфин выделил на эти цели 54 млрд руб.
Ежедневный объем продажи иностранной валюты будет эквивалентен 5,8 млрд руб., сообщили в министерстве. Операции будут проводиться в период с 7 октября по 6 ноября. Минфин определяет объем интервенций раз в месяц в зависимости от оценки нефтегазовых доходов бюджета. По прогнозу ведомства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в октябре 2020 г. составит около 76,6 млрд руб.
Ранее к регулярным интервенциям в рамках бюджетного правила присоединился ЦБ. С 1 октября регулятор начал продавать валюту на внутреннем рынке в рамках сделки по продаже Сбербанка Минфину в объеме 2,9 млрд руб. в день.
Увеличение объемов валютных интервенций связано с высокой волатильностью курса рубля по отношению к доллару и евро, полагают аналитики.