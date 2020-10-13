ЦБ анонсировал создание цифрового рубля

Такая валюта, подобно наличным деньгам, может использоваться в офлайн-режиме при отсутствии интернета и храниться на специальном электронном кошельке. Кроме того, как и банкноты, у которых есть номера, «единицы» цифрового рубля будут идентифицироваться уникальных электронным кодом, пояснили в ЦБ. В онлайн-режиме все операции с такой валютой будут совершаться так же, как и при безналичных расчетах.