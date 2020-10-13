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ЦБ анонсировал создание цифрового рубля

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Банк России начинает общественные консультации о целесообразности выпуска цифрового рубля, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ опубликовал соответствующий доклад и призвал представителей финансового сектора, экспертов и всех заинтересованных обсудить основные преимущества такой валюты, связанные с ней риски, этапы и сроки реализации. Обратную связь регулятор рассчитывает получить до конца текущего года.

«Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей»,  — пояснили в ЦБ.

Такая валюта, подобно наличным деньгам, может использоваться в офлайн-режиме при отсутствии интернета и храниться на специальном электронном кошельке. Кроме того, как и банкноты, у которых есть номера, «единицы» цифрового рубля будут идентифицироваться уникальных электронным кодом, пояснили в ЦБ. В онлайн-режиме все операции с такой валютой будут совершаться так же, как и при безналичных расчетах.

В Банке России подчеркнули, что цифровой рубль «кардинально» отличается от криптовалюты. Так, первый будет являться обязательством ЦБ, регулятор займется обеспечением устойчивости его функционирования. Тогда как вторая не имеет единого эмитента и гарантий защиты прав потребителей. Кроме того, криптовалютой нельзя оплачивать товары и услуги в большинстве стран мира, отметили в ЦБ. Такой закон действует и в России, его подписал 31 июля президент страны Владимир Путин.

В ЦБ добавили, что цифровой рубль будет равноценен наличному или безналичному рублю. Он станет дополнением к уже знакомым потребителям формам денег. Выпускаться такая валюта будет с помощью цифровых технологий. Однако на данный момент решение о его выпуске пока не принято, подчеркнул регулятор.

Разработка цифрового рубля будет проводиться в несколько этапов. В начале будет проведена оценка возможностей и перспектив его введения, определена концепция, проведено пилотирование на ограниченном числе пользователей. Затем будет осуществлена разработка платформы цифрового рубля. После этого может быть принято решение о целесообразности и дальнейших шагах по запуску такой валюты. Точные сроки каждого из этапов пока не определены. 

Подразумевается, что цифровой рубль сделает платежи быстрее, проще и безопаснее. «Развитие цифровых платежей, равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов приведут к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций», — считают в ЦБ. Кроме того, российская цифровая валюта ограничит риск перераспределения средств граждан в иностранные цифровые валюты, отметил регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных