ЦБ анонсировал создание цифрового рубля
Банк России начинает общественные консультации о целесообразности выпуска цифрового рубля, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ опубликовал соответствующий доклад и призвал представителей финансового сектора, экспертов и всех заинтересованных обсудить основные преимущества такой валюты, связанные с ней риски, этапы и сроки реализации. Обратную связь регулятор рассчитывает получить до конца текущего года.
«Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей», — пояснили в ЦБ.
Такая валюта, подобно наличным деньгам, может использоваться в офлайн-режиме при отсутствии интернета и храниться на специальном электронном кошельке. Кроме того, как и банкноты, у которых есть номера, «единицы» цифрового рубля будут идентифицироваться уникальных электронным кодом, пояснили в ЦБ. В онлайн-режиме все операции с такой валютой будут совершаться так же, как и при безналичных расчетах.
В Банке России подчеркнули, что цифровой рубль «кардинально» отличается от криптовалюты. Так, первый будет являться обязательством ЦБ, регулятор займется обеспечением устойчивости его функционирования. Тогда как вторая не имеет единого эмитента и гарантий защиты прав потребителей. Кроме того, криптовалютой нельзя оплачивать товары и услуги в большинстве стран мира, отметили в ЦБ. Такой закон действует и в России, его подписал 31 июля президент страны Владимир Путин.
В ЦБ добавили, что цифровой рубль будет равноценен наличному или безналичному рублю. Он станет дополнением к уже знакомым потребителям формам денег. Выпускаться такая валюта будет с помощью цифровых технологий. Однако на данный момент решение о его выпуске пока не принято, подчеркнул регулятор.
Разработка цифрового рубля будет проводиться в несколько этапов. В начале будет проведена оценка возможностей и перспектив его введения, определена концепция, проведено пилотирование на ограниченном числе пользователей. Затем будет осуществлена разработка платформы цифрового рубля. После этого может быть принято решение о целесообразности и дальнейших шагах по запуску такой валюты. Точные сроки каждого из этапов пока не определены.
Подразумевается, что цифровой рубль сделает платежи быстрее, проще и безопаснее. «Развитие цифровых платежей, равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов приведут к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций», — считают в ЦБ. Кроме того, российская цифровая валюта ограничит риск перераспределения средств граждан в иностранные цифровые валюты, отметил регулятор.