Сбербанк сменил руководителя розничного бизнеса
Зампред правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова покидает группу «Сбер» и состав правления банка, ее место займет Кирилл Царев. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Заместитель председателя правления, руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Светлана Кирсанова приняла решение продолжить свою карьеру вне банка. Светлана Кирсанова начала свою карьеру в Сбербанке в 2014 году, в 2018 году была назначена заместителем председателя правления, руководителем блока "Розничный бизнес"», — сказано в сообщении. Кирсанова курировала стратегические направления работы Сбербанка на розничном рынке, в том числе отвечала за реализацию цифровой трансформации.
Царев начал работать в «Сбере» в 2011 г., в компании «Сбербанк Лизинг», которую возглавил в 2015 г. В ноябре 2018 г. стал вице-президентом блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка. Сейчас он является председателем совета директоров «Сбербанк Лизинга» и президентом Объединенной лизинговой ассоциации. Кроме того, состоит в экспертном совете Фонда развития промышленности и Авиационной коллегии при правительстве России.
Царева назначили старшим вице-президентом, заместителем руководителя блока «Розничный бизнес» Сбербанка в августе этого года. В должность руководителя он официально вступит 15 октября.
Также Царев вошел в обновленный состав правления Сбербанка. Наряду с ним это сделали руководитель блока «Сеть продаж» Сергей Мальцев, руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова и руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.
Вместе с Кирсановой из состава правления Сбербанка ушел Олег Ганеев. Он переходит на должность старшего вице-президента и будет отвечать за работу с крупными проблемными активами.