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Сбербанк сменил руководителя розничного бизнеса

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Зампред правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова покидает группу «Сбер» и состав правления банка, ее место займет Кирилл Царев. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Заместитель председателя правления, руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Светлана Кирсанова приняла решение продолжить свою карьеру вне банка. Светлана Кирсанова начала свою карьеру в Сбербанке в 2014 году, в 2018 году была назначена заместителем председателя правления, руководителем блока "Розничный бизнес"», — сказано в сообщении. Кирсанова курировала стратегические направления работы Сбербанка на розничном рынке, в том числе отвечала за реализацию цифровой трансформации. 

Царев начал работать в «Сбере» в 2011 г., в компании «Сбербанк Лизинг», которую возглавил в 2015 г. В ноябре 2018 г. стал вице-президентом блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка. Сейчас он является председателем совета директоров «Сбербанк Лизинга» и президентом Объединенной лизинговой ассоциации. Кроме того, состоит в экспертном совете Фонда развития промышленности и Авиационной коллегии при правительстве России.

Царева назначили старшим вице-президентом, заместителем руководителя блока «Розничный бизнес» Сбербанка в августе этого года. В должность руководителя он официально вступит 15 октября.

Также Царев вошел в обновленный состав правления Сбербанка. Наряду с ним это сделали руководитель блока «Сеть продаж» Сергей Мальцев, руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова и руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.

Вместе с Кирсановой из состава правления Сбербанка ушел Олег Ганеев. Он переходит на должность старшего вице-президента и будет отвечать за работу с крупными проблемными активами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных