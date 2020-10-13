Сбербанк сменил руководителя розничного бизнеса

Царев начал работать в «Сбере» в 2011 г., в компании «Сбербанк Лизинг», которую возглавил в 2015 г. В ноябре 2018 г. стал вице-президентом блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка. Сейчас он является председателем совета директоров «Сбербанк Лизинга» и президентом Объединенной лизинговой ассоциации. Кроме того, состоит в экспертном совете Фонда развития промышленности и Авиационной коллегии при правительстве России.