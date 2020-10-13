Акции «Ювентуса» упали на 7% после новостей о заражении Роналду COVID-19
На фоне новостей о заражении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду акции футбольного клуба на Миланской фондовой бирже подешевели в моменте на 6,9%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость акций опускалась до €0,7204 за бумагу, что на 6,9% ниже цены закрытия прошлого торговой дня. Затем цена акций скорректировалась — к 18:10 падение замедлилось до 2,64%.
«Криштиану Роналду был освобожден от работы в сборной после положительного теста на COVID-19, поэтому он не встретится со Швецией», — сообщили ранее в Португальской футбольной федерации. Отмечается, что футболист чувствует себя хорошо, течение болезни проходит бессимптомно. Сейчас он находится на изоляции.
Остальные игроки, контактировавшие с Роналду, сдали тесты на коронавирус. Их результаты оказались отрицательными, так что они продолжат тренировки. Завтра, 14 октября, в рамках Лиги наций УЕФА должен состояться матч между сборными Португалии и Швеции. Ранее, 11 октября, Португалия сыграла с Францией.