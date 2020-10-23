ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка, сообщает пресс-служба регулятора. Кредитная организация занимала 338 место в банковской системе России по величине активов.
Решение принято в связи с тем, что банк нарушал регулирующие банковскую деятельность законы, нормативные акты ЦБ, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. В связи с этим в течение последнего года регулятор неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств, говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, на протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств и представлял в ЦБ некорректный расчет капитала. Росбизнесбанк заключал непрозрачные сделки с аффилированной компанией, «носившие нерыночный характер и направленные на трансформацию кредитного портфеля в целях сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков».
Росбизнесбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, уточнили в ЦБ. Банк зарегистрирован в ЦБ 11 марта 1991 г.