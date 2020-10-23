ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Решение принято в связи с тем, что банк нарушал регулирующие банковскую деятельность законы, нормативные акты ЦБ, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. В связи с этим в течение последнего года регулятор неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств, говорится в сообщении регулятора.