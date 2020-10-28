ЦБ зафиксировал замедление темпов снижения доходов населения

Общее снижение реальных располагаемых доходов в январе-сентябре составило 4,3% год к году, тогда как в тот же период 2019 г. динамика была положительной: наблюдался рост на 0,9%. Она сохранилась и в первом квартале 2020 г. до начала пандемии коронавируса. Так, свободные средства граждан после выплаты налогов и обязательных платежей увеличились тогда год к году на 0,7%.