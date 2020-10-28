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ЦБ зафиксировал замедление темпов снижения доходов населения

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В третьем квартале текущего года снижение реальных располагаемых доходов населения составило 4,8% по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г., тогда как во втором квартале наблюдалось падение на уровне 8,4%, следует из материалов Банка России.

«Этому способствовали снятие ограничений и частичное восстановление доходов, связанных с экономической деятельностью, а также меры государственной поддержки как в виде социальных трансфертов, так и в виде стимулирующих выплат в бюджетном секторе экономики», — говорится в комментарии регулятора по экономике.

При этом масштаб сокращения доходов граждан до сих пор остается существенным, подчеркнули в ЦБ. Это может сдерживать восстановление потребительского спроса, тем самым оказывая дезинфляционное влияние на цены, предупредил регулятор. 

Общее снижение реальных располагаемых доходов в январе-сентябре составило 4,3% год к году, тогда как в тот же период 2019 г. динамика была положительной: наблюдался рост на 0,9%. Она сохранилась и в первом квартале 2020 г. до начала пандемии коронавируса. Так, свободные средства граждан после выплаты налогов и обязательных платежей увеличились тогда год к году на 0,7%.  

Вместе с тем ЦБ зафиксировал увеличение спроса на рабочую силу в России. В сентябре уровень безработицы впервые с февраля снизился до 6,5%, в августе он составлял 6,6%. При этом оценка регулятора хуже, чем у Росстата, который 20 октября сообщил, что безработица в сентябре составила 6,3% после 6,4% в августе.

Однако ЦБ предупредил, что в дальнейшем восстановление экономической активности в России может замедлиться в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. «Наблюдаемое восстановление, наиболее вероятно, носит краткосрочный характер, что связано с  реализацией отложенного спроса и  действием мер социальной поддержки», — следует из комментария регулятора.

Ранее, 23 октября, ЦБ улучшил прогноз по спаду ВВП в России в 2020 г. Предполагается, что экономика снизится на 4-5% по сравнению с ожидаемыми ранее 4,5-5,5%. При этом в следующем году она вернется к росту на уровне 3-4%, следует из прогноза регулятора.

Ранее по теме: ЦБ улучшил прогноз по спаду ВВП России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных