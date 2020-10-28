ЦБ зафиксировал замедление темпов снижения доходов населения
В третьем квартале текущего года снижение реальных располагаемых доходов населения составило 4,8% по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г., тогда как во втором квартале наблюдалось падение на уровне 8,4%, следует из материалов Банка России.
«Этому способствовали снятие ограничений и частичное восстановление доходов, связанных с экономической деятельностью, а также меры государственной поддержки как в виде социальных трансфертов, так и в виде стимулирующих выплат в бюджетном секторе экономики», — говорится в комментарии регулятора по экономике.
При этом масштаб сокращения доходов граждан до сих пор остается существенным, подчеркнули в ЦБ. Это может сдерживать восстановление потребительского спроса, тем самым оказывая дезинфляционное влияние на цены, предупредил регулятор.
Общее снижение реальных располагаемых доходов в январе-сентябре составило 4,3% год к году, тогда как в тот же период 2019 г. динамика была положительной: наблюдался рост на 0,9%. Она сохранилась и в первом квартале 2020 г. до начала пандемии коронавируса. Так, свободные средства граждан после выплаты налогов и обязательных платежей увеличились тогда год к году на 0,7%.
Вместе с тем ЦБ зафиксировал увеличение спроса на рабочую силу в России. В сентябре уровень безработицы впервые с февраля снизился до 6,5%, в августе он составлял 6,6%. При этом оценка регулятора хуже, чем у Росстата, который 20 октября сообщил, что безработица в сентябре составила 6,3% после 6,4% в августе.
Однако ЦБ предупредил, что в дальнейшем восстановление экономической активности в России может замедлиться в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. «Наблюдаемое восстановление, наиболее вероятно, носит краткосрочный характер, что связано с реализацией отложенного спроса и действием мер социальной поддержки», — следует из комментария регулятора.
Ранее, 23 октября, ЦБ улучшил прогноз по спаду ВВП в России в 2020 г. Предполагается, что экономика снизится на 4-5% по сравнению с ожидаемыми ранее 4,5-5,5%. При этом в следующем году она вернется к росту на уровне 3-4%, следует из прогноза регулятора.