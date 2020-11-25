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Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов

Ведомости

Объем ипотечных кредитов, погашенных досрочно, в третьем квартале 2020 г. достиг максимума и составил 524,8 млрд руб., следует из данных ЦБ.

Регулятор рассчитывал показатель досрочно погашенной ипотеки с 2018 г. по кварталам. Показатель третьего квартала 2020 г. превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 82,7%, показатель второго квартала 2020 г. — на 43,8%. 

Большая часть займов была погашена за счет средств заемщика — 83,8%. Ипотечные заемщики также предпочитают снижать задолженность за счет госсубсидий: в третьем квартале на эти цели ушло около 51,9 млрд руб. 3% займов погашены за счет рефинансирования, следует из данных ЦБ. Также в третьем квартале 2020 г. было погашено рекордное количество займов — 11 527. За третий квартал 2019 г. было погашено 6658 кредитов, за второй квартал 2020 г. — 8188. 

Ранее РБК сообщил со ссылкой на данные «ДОМ.РФ» и Frank RG, что объем выданных ипотечных кредитов за январь-октябрь 2020 г. превысил рекордный показатель 2018 г. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за этот период находилась на уровне примерно 7,3%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных