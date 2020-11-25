Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов
Объем ипотечных кредитов, погашенных досрочно, в третьем квартале 2020 г. достиг максимума и составил 524,8 млрд руб., следует из данных ЦБ.
Регулятор рассчитывал показатель досрочно погашенной ипотеки с 2018 г. по кварталам. Показатель третьего квартала 2020 г. превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 82,7%, показатель второго квартала 2020 г. — на 43,8%.
Большая часть займов была погашена за счет средств заемщика — 83,8%. Ипотечные заемщики также предпочитают снижать задолженность за счет госсубсидий: в третьем квартале на эти цели ушло около 51,9 млрд руб. 3% займов погашены за счет рефинансирования, следует из данных ЦБ. Также в третьем квартале 2020 г. было погашено рекордное количество займов — 11 527. За третий квартал 2019 г. было погашено 6658 кредитов, за второй квартал 2020 г. — 8188.