Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов

Большая часть займов была погашена за счет средств заемщика — 83,8%. Ипотечные заемщики также предпочитают снижать задолженность за счет госсубсидий: в третьем квартале на эти цели ушло около 51,9 млрд руб. 3% займов погашены за счет рефинансирования, следует из данных ЦБ. Также в третьем квартале 2020 г. было погашено рекордное количество займов — 11 527. За третий квартал 2019 г. было погашено 6658 кредитов, за второй квартал 2020 г. — 8188.