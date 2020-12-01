Законопроект о налоговом регулировании криптовалют внесен в Госдуму

Пакет законов, направленных на регулирование цифровой валюты, был подготовлен Минфином и представлен на общественное обсуждение в ноябре. В соответствии с новыми нормами, владельцы криптовалюты смогут претендовать на защиту своего имущества в суде при его декларировании. При этом ведомство предложило ввести уголовную ответственность за преступления с использованием цифровых валют. РБК писал, что такие деяния могут предусматривать лишение свободы на три года в случае непредоставления отчета об операциях на сумму более 45 млн руб.