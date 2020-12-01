Законопроект о налоговом регулировании криптовалют внесен в Госдуму
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому цифровая валюта признается имуществом и облагается подоходным налогом (НДФЛ). Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Согласно документу, граждане России, иностранцы, проживающие на территории страны, а также компании обязаны «сообщать о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, представлять отчеты об операциях с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты» ежегодно не позднее 30 апреля, если сумма сделки превышает 600 000 руб.
Если отчет не будет предоставлен вовремя, сумма поступления цифровой валюты или ее списания (зависит от того, какая из них больше) будет облагаться штрафом в 10%. При неуплате или неполной уплате налога — 40%.
При этом налоговые органы могут запросить банковские выписки об операциях лиц, подозреваемых в нарушении данного закона.
В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящий момент криптовалюта часто используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования противоправной деятельности. Закон направлен на борьбу с этим и в случае принятия может вступить в силу с 2021 г.
Пакет законов, направленных на регулирование цифровой валюты, был подготовлен Минфином и представлен на общественное обсуждение в ноябре. В соответствии с новыми нормами, владельцы криптовалюты смогут претендовать на защиту своего имущества в суде при его декларировании. При этом ведомство предложило ввести уголовную ответственность за преступления с использованием цифровых валют. РБК писал, что такие деяния могут предусматривать лишение свободы на три года в случае непредоставления отчета об операциях на сумму более 45 млн руб.
Летом президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах». В нем даются определения терминам, используемом на рынке криптовалюты, в том числе цифровому финансовому активу и цифровой валюте. Документ разрешает куплю-продажу цифровых активов на территории России, однако запрещает оплачивать ими товары и услуги в стране.