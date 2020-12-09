Инвесторы сочли рубль одной из самых перспективных валют 2021 года

По мнению экспертов, основным драйвером рынка в будущем году станет вакцинация от коронавируса и ее эффективность, особенно в развивающихся странах. 2021 г. может стать для них «переломным» на фоне восстановления экономик и появления аппетита к риску, а также продолжающегося ослабления доллара, отметил менеджер отдела исследований развивающихся рынков Somerset Capital Management Кристофер Уайт.