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Инвесторы сочли рубль одной из самых перспективных валют 2021 года

Ведомости

Российский рубль вошел в топ-3 валют мира, которые наиболее вырастут в 2021 г., следует из результатов опроса, проведенного Bloomberg среди 63 инвесторов, стратегов и трейдеров. Лидером рейтинга стал китайский юань. За ним – мексиканское песо.

По мнению экспертов, основным драйвером рынка в будущем году станет вакцинация от коронавируса и ее эффективность, особенно в развивающихся странах. 2021 г. может стать для них «переломным» на фоне восстановления экономик и появления аппетита к риску, а также продолжающегося ослабления доллара, отметил менеджер отдела исследований развивающихся рынков Somerset Capital Management Кристофер Уайт.

«Беспрецедентный дефицит бюджета США в мирное время в сочетании с агрессивными денежно-кредитными стимулами оказывает давление на доллар, что очень полезно для многих стран с развивающейся экономикой», — сказал он.

В том, что валюты развивающихся рынков будут расти, уверены 57 опрошенных специалистов, следует из данных Bloomberg. В обратном убеждены только 4. Роста акций ожидают 56 респондентов, облигаций – 37. Падения здесь ожидают 2 и 24 инвестора соответственно.

Россия также наряду с Польшей и Мексикой вошла в тройку стран, где наибольшая часть инвесторов не ожидает роста инфляции в 2021 г. В других развивающихся государствах, по мнению экспертов, рост цен ускорится.

Рубль укрепляется по отношению к мировым валютам с начала ноября. По данным Московской биржи на 14:12 мск, доллар стоил 73,58 руб. Ранее на таком уровне он был в конце августа. Евро 7 декабря впервые с сентября опустился ниже 89 руб. Сейчас его цена на торгах составляет 89,21 руб.

Отечественная валюта укрепляется на фоне роста цен на нефть. Стоимость февральского фьючерса нефти Brent составляет $48,89 за баррель, январского фьючерса WTI – $45,72 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Цены на сырье, в свою очередь, увеличиваются на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных