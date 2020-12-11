ЦБ отозвал лицензии у двух банков за непрозрачные операции
По данным ЦБ, оба банка специализировались на проведении непрозрачных операций. «Онего» переводил денежные средства нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам и тотализаторам, был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денег за рубеж. «ФинТех» совершал операции, направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете и неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных видов операций.
Обе кредитные организации нарушали регулирующие банковскую деятельность законы и нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма, говорится в сообщении регулятора.