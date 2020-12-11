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ЦБ отозвал лицензии у двух банков за непрозрачные операции

Ведомости

Банк России отозвал лицензии у банков «Онего» и «ФинТех», занимавших по величине активов 308 и 241 места в банковской системе России, сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, оба банка специализировались на проведении непрозрачных операций. «Онего» переводил денежные средства нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам и тотализаторам, был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денег за рубеж. «ФинТех» совершал операции, направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете и неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Обе кредитные организации нарушали регулирующие банковскую деятельность законы и нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма, говорится в сообщении регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных