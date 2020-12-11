ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой группы «Спасские ворота-М»
Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС) у АО «Страховая группа «Спасские ворота-М», следует из опубликованного на сайте ЦБ приказа.
Решение принято в связи с действиями АО, которые привели к тому, что «величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20% от величины собственных средств (капитала) страховщика».
ЦБ увидел в действиях АО угрозу правам и законным интересам застрахованных лиц и стабильности страхового рынка в части обязательного медицинского страхования. В связи с отзывом лицензии страховая группа обязана принять решение о прекращении страховой деятельности и исполнить свои обязательства в сфере ОМС.
На сайте страховщика опубликовано объявление о прекращении оформления полисов ОМС.