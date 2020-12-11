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ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой группы «Спасские ворота-М»

Ведомости

Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС) у АО «Страховая группа «Спасские ворота-М», следует из опубликованного на сайте ЦБ приказа.

Решение принято в связи с действиями АО, которые привели к тому, что «величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20% от величины собственных средств (капитала) страховщика».

ЦБ увидел в действиях АО угрозу правам и законным интересам застрахованных лиц и стабильности страхового рынка в части обязательного медицинского страхования. В связи с отзывом лицензии страховая группа обязана принять решение о прекращении страховой деятельности и исполнить свои обязательства в сфере ОМС.

На сайте страховщика опубликовано объявление о прекращении оформления полисов ОМС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных